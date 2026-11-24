طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "عنبر الموت"، بوسترات منفردة للأبطال المشاركين في العمل.

العمل من المقرر أن يقدم معالجة درامية لقضية ممرضه الإسكندرية الشهيرة التي حملت اسم عايدة ، حيث واجهت اتهامات بالقتل ومحاولة قتل عدد من المرضى داخل أحد المستشفيات.

قصة مسلسل عنبر الموت:

وتجسد منة شلبي خلال الأحداث شخصية «نادية»، وهي ممرضة تجد نفسها في قلب قضية جنائية معقدة، بعدما تتصاعد الشكوك حول سلسلة من الوفيات داخل المستشفى، لتدخل في رحلة مليئة بالتحقيقات والصراعات القانونية والنفسية، في محاولة لكشف حقيقة ما جرى.

أبطال مسلسل عنبر الموت:

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، من بينهم علي قاسم، ورشدي الشامي، وبسمة، وحمزة العيلي، وأحمد خالد صالح، فيما يتولى الإخراج كريم الشناوي، والكتابة ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، بينما يتولى الإنتاج طارق نور.