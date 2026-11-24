تواصل الفنانة إلهام وجدي تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “غرفة التحقيق”، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

ويجمع المسلسل في بطولته عددًا من الفنانين، من بينهم عمر السعيد، وإلهام وجدي، وتميم عبده، ومحمد نشأت، إلى جانب محمد سليمان، وهو من تأليف شادي عبد الله، وإخراج عمرو قورة.

وتدور أحداث العمل في إطار بوليسي تشويقي، حول فريق تحقيق ثابت يتولى التعامل مع مجموعة متنوعة من الجرائم والقضايا الغامضة، حيث تحمل كل قضية تفاصيل وأسرارًا مختلفة، وتفتح الباب أمام سلسلة من المفاجآت التي تجعل المشاهد في حالة ترقب مستمرة لمعرفة الحقيقة وكشف ملابسات كل جريمة.

ولا يكتفي المسلسل بتقديم الجانب البوليسي التقليدي، بل يمتد إلى تحليل الشخصيات ودوافعها النفسية والإنسانية، في محاولة لتقديم رؤية أعمق للعوامل التي تقف وراء الجرائم، وهو ما يمنح الأحداث مساحة تجمع بين الغموض والتحليل النفسي والتشويق الدرامي.