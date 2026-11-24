أعلنت منصة نتفلكس استعدادها لطرح فيلم «7 Dogs»، من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، يوم الجمعة المقبل.

أبطال فيلم «7 Dogs»

الفيلم من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي وناصر القصبي وسيد رجب، ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة «Bad Boys: Ride or Die».

ويضم الفيلم كوكبة من نجوم السينما العالميين، من أبرزهم جيانكارلو إسبوزيتو، نجم مسلسلي «Breaking Bad» و«The Mandalorian»، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، بطلة فيلم «The Matrix Reloaded»، ونجم بوليوود سلمان خان، أحد أبرز وجوه سلسلة أفلام «Tiger»، إلى جانب النجم الهندي سانجاي دوت، بطل فيلمي «Vaastav» و«Sanju».

ويجسد كريم عبد العزيز شخصية «غالي أبو داوود»، الذي يُعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرية دولية تُدعى «7 Dogs»، ويُجبر على التعاون مع ضابط الإنتربول «خالد العزازي»، الذي يجسد دوره أحمد عز، من أجل محاربة هذه العصابة.