اتهمت سفينة حربية روسية بالتشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لعشرات الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا.

سفينة حربية روسية



وكانت السفينة الروسية أدميرال جولوفكو ترافق أسطولًا من سفن الشحن الروسية الخاضعة للعقوبات قبالة الساحل الإنجليزي، عندما بدأ انقطاع إشارات الملاحة في 9 نوفمبر.



وفي الوقت نفسه، كانت رحلات جوية من إدنبرة ومانشستر ومطار لندن هيثرو من بين نحو 140 رحلة يُقال إنها تأثرت بهذا الانقطاع الغامض.



وأشار خبراء لاحقًا إلى السفينة الحربية الروسية، التي يبلغ طولها 443 قدمًا، باعتبارها مصدرًا محتملًا للتشويش، إذ إنها مجهزة بتقنيات متطورة للحرب الإلكترونية قادرة على التشويش على الرادار وإشارات نظام تحديد المواقع العالمي.



ولم تعلق الحكومة البريطانية على هذه الاتهامات، إلا أن مصدرًا دفاعيًا رفيع المستوى نفى صحتها بشدة، وقال لصحيفة ديلي ميل إنها هراء.



ويعتمد التشويش على إرسال إشارات لاسلكية قوية تعمل على إرباك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ما يمنعه من تحديد الموقع بصورة صحيحة.



وبحسب تقارير، تسبب الانقطاع الذي وقع هذا الشهر في اضطرابات لآلاف المسافرين، إذ شملت الرحلات المتأثرة طائرة تابعة لشركة رايان إير كانت متجهة من إدنبرة إلى روما، ورحلة لإيزي جيت من مانشستر إلى الغردقة في مصر، وأخرى للخطوط الجوية البريطانية من لندن إلى ستوكهولم.



ووفقًا لتحليل أجرته مجموعة هكسبيرد الأمريكية المتخصصة في استخبارات الطيران، فقد فقدت بعض الرحلات القدرة على استخدام نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية لمدة 20 دقيقة، بحسب صحيفة آي.



ووفقًا لتحليل أجرته مجموعة هكسبيرد الأمريكية المتخصصة في استخبارات الطيران، فقد فقدت بعض الرحلات القدرة على استخدام نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية لمدة 20 دقيقة، بحسب صحيفة آي.



وزعم محللون أنهم تمكنوا من تتبع مصدر الهجوم المشتبه به إلى منطقة تبعد نحو 190 ميلًا عن الساحل البريطاني، حيث كانت سفينة حربية روسية تبحر عبر بحر الشمال.



وأفادت تقارير بأن السفن ليدي آر وليدي دي ومايا-1، التي يُقال إنها مرتبطة بنقل شحنات عسكرية، كانت تحت حراسة الفرقاطة الروسية في ذلك الوقت.

وفي وقت لاحق، جرى تتبع السفينة أدميرال جولوفكو، إحدى أحدث السفن الحربية التابعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء عبورها القناة الإنجليزية في 9 نوفمبر، بواسطة السفينة الحربية البريطانية إتش إم إس آيرون ديوك وسفينة الدعم البحري آر إف إيه تايدفورس.



ويُعتقد أن القافلة الروسية اتجهت جنوبًا منذ ذلك الحين، ورصدتها مراقبة الملاحة البحرية قبالة سواحل شمال تونس خلال عطلة نهاية الأسبوع.



ولا يرتبط حادث التشويش المزعوم قبالة الساحل الإنجليزي بسلسلة من البلاغات الكاذبة عن وجود قنابل على متن طائرات، والتي وقعت في الوقت نفسه وتسببت في اضطراب حركة الطيران في أنحاء أوروبا.



وقال الدكتور توماس وينينجتون، المتخصص في الحرب الإلكترونية، إن تورط روسيا، إن ثبت، سيمثل تصعيدًا في مستوى الاضطرابات التي شهدتها المنطقة حتى الآن.



وأضاف، في تصريحات لصحيفة آي، أنه على حد علمه، فإن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها مثل هذا الحادث في منطقة تقع إلى هذا الحد غربًا، لكنه لا يعتقد أن الأمر سيكون الأخير.