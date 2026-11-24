نفذ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر حملة إنذارات بالإخلاء بالحي العاشر، للوحدات التي تم تغيير نشاطها من سكني إلى تجاري بالمخالفة للاشتراطات المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاءت الحملة بحضور العميد محمد بهجت رئيس شرطة التعمير، والمقدم مصطفى عابد رئيس مباحث التعمير، والدكتور مصطفى عرنده معاون رئيس الجهاز، علي نصير المشرف على القطاع الجنوبي، وبمشاركة السادة رؤساء الأحياء والأمن الإداري بالجهاز.

واستهدفت الحملة توجيه إنذارات بالإخلاء للمخالفين، والتأكيد على الالتزام بالنشاط المخصص للوحدات، وعدم استغلال الوحدات السكنية في أنشطة تجارية دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

ويهيب جهاز مدينة 6 أكتوبر بأصحاب المحال التجارية والوحدات التي تم تغيير نشاطها من سكني إلى تجاري بالمخالفة، بسرعة توفيق أوضاعهم وإعادة الشيء إلى أصله ( وحدة سكنية ) وفقًا للاشتراطات والضوابط القانونية، وذلك خلال المهلة الممنوحة لهم، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

ويواصل جهاز مدينة 6 أكتوبر حملاته الميدانية لمواجهة مختلف صور المخالفات، والتصدي لتغيير النشاط غير القانوني، بما يضمن الحفاظ على الطابع السكني للمناطق وتحقيق الانضباط بالمدينة.