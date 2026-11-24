تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد،خلال زيارتها اليوم لمحافظة بورسعيد، مشروع ١١١ عمارة بإجمالي 2664 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل، بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، واللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والوفد المرافق من وزارة الاسكان، وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

مشروع 111 عمارة

وتابعت وزيرة الإسكان ومحافظ بورسعيد الموقف التنفيذي لمشروع 111 عمارة، والتجهيزات المختلفة، واطلعت على الموقف الخاص بطرح الوحدات، بما يسهم في إتاحة المزيد من الفرص السكنية للمواطنين المستحقين، حيث استمعت وزيرة الإسكان ومحافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي عن المشروع، الذي يُعد أحد مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل.

وفي هذا الإطار، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الميدانية لمشروعات الإسكان، والوقوف على مستوى التنفيذ وجودة الأعمال، والتأكد من جاهزية الوحدات وفقًا للمواصفات المقررة، مع سرعة الانتهاء من الإجراءات المرتبطة بالطرح، بما يتيح استفادة المواطنين من الوحدات السكنية.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بالمشروع، والعمل على تذليل أي معوقات، والالتزام بالمعايير الفنية والتنفيذية، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في توفير سكن ملائم للمواطنين.

ومن جانبه، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، ومواصلة التنسيق الكامل مع وزارة الإسكان والجهات المعنية لدفع معدلات العمل وتذليل أي معوقات، مع المتابعة الدورية لمختلف مراحل التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروع وتسليم الوحدات السكنية للمستحقين، وتحقيق تطلعات أبناء بورسعيد الذين ينتظرون هذا المشروع منذ سنوات.

وتأتي الجولة في إطار استمرار التنسيق بين وزارة الإسكان ومحافظة بورسعيد والجهات المعنية لدفع العمل بالمشروعات السكنية، ومتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع، والعمل على تذليل التحديات المرتبطة بملف الإسكان، ويعزز جهود الدولة نحو إحداث نقلة نوعية في هذا الملف الحيوي الذي يمثل أولوية لقطاع كبير من أبناء المحافظة.