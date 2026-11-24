أكد كريستوبال رايدو كانو، مدير قطاع الحماية الاجتماعية والعمل لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، أن المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية يمثل تتويجًا لجهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مشيدًا بما تحقق في هذا الملف، خاصة منذ إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح كانو، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر نجحت في بناء واحدة من أنجح شبكات الأمان الاجتماعي على مستوى المنطقة والعالم، من خلال توفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وربط المستفيدين بالخدمات المختلفة، إلى جانب دعم دمجهم اقتصاديًا.

وأشار إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية، بل تمتد إلى تمكين المستفيدين اقتصاديًا ومساعدتهم على الانتقال من برامج الدعم، مثل «تكافل وكرامة»، إلى حياة أكثر إنتاجية واستقلالًا.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع انطلاق النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، أمس الاثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة نحو 400 شخصية من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي الدول.

وشهد المنتدى مشاركة خبراء من منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية المعنية بالحماية الاجتماعية، لمناقشة مستقبل شبكات الأمان الاجتماعي وتبادل التجارب الدولية وبحث آليات تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات المستفيدة.