أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استعداد الوزارة للتحرك الفوري لتنفيذ عدد من التوصيات والمقترحات الواردة في دراسة النائب أحمد أبو هشيمة بشأن «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة»، مشددًا على أن بعض الملفات لا تتطلب انتظار استكمال الإجراءات التشريعية أو صدور قوانين جديدة لبدء العمل بها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة الدراسة، حيث أوضح كجوك أنه اطلع على محتواها واستمع إلى آراء ممثلي الوزارة والحكومة، إلى جانب مداخلات المتخصصين والخبراء والاستشاريين المشاركين في المناقشات.

الذكاء الاصطناعي ملف متجدد يتطلب التعلم ومتابعة المستجدات

وأشار وزير المالية إلى أن الذكاء الاصطناعي من الملفات التي تشهد تطورات متلاحقة بصورة يومية، وهو ما يفرض ضرورة استمرار التعلم ومتابعة المستجدات، في ظل التوسع المستمر في مجالات استخدامه وتعدد تطبيقاته.

وأشاد بالجهد المبذول في إعداد الدراسة، موجهًا الشكر للنائب أحمد أبو هشيمة وفريق العمل وأعضاء مجلس الشيوخ والخبراء المشاركين، مؤكدًا أن إعدادها استلزم جهدًا كبيرًا في دراسة هذا الملف واستعراض أبعاده المختلفة.

وزارة المالية تضع آلية تنفيذية للتعامل مع توصيات الدراسة

وشدد كجوك على أن وزارة المالية ستتعاون في تنفيذ المقترحات والتوصيات المطروحة، موضحًا أن التحرك في عدد من الملفات لن يكون مشروطًا باستكمال جميع الإجراءات التشريعية، وأن الوزارة ستبدأ فورًا في التعامل مع الملفات التي تستدعي تدخلًا عاجلًا.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على وضع آلية تنفيذية للتعامل مع المقترحات التي يمكن البدء في تطبيقها، مع الاستفادة من التساؤلات والملاحظات والتصويبات التي شهدتها المناقشات، ليس فقط من خلال الرد عليها، وإنما أيضًا من خلال استيعاب ما تتضمنه من أفكار يمكن توظيفها في تطوير الدراسة وتحسين مخرجاتها.