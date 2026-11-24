أكد الدكتور خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية مستقبلية أو خيار يمكن تأجيله، بل أصبح واقعًا حاضرًا ومؤثرًا في الحياة اليومية والاقتصاد العالمي، مشددًا على أن مناقشة دراسة «الذكاء الاصطناعي كأداة اقتصادية» تحت قبة مجلس الشيوخ تمثل خطوة مهمة نحو تطوير التشريعات وتعزيز التفكير التكاملي تمهيدًا للتنفيذ الفعلي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تعليقًا على الدراسة، حيث أعرب عن تقديره للمقترح وما تضمنته الدراسة من أفكار وملاحظات طرحها أعضاء المجلس.

الذكاء الاصطناعي يدعم كفاءة الأداء

وأوضح وزير الصناعة أن التعامل مع ملف الذكاء الاصطناعي ينطلق من زاويتين؛ الأولى أكاديمية وبحثية ترتبط بالتجارب الدولية في التكامل بين العنصر البشري والتقنيات الذكية، والثانية عملية وتنفيذية تستند إلى تجارب مشروعات الذكاء الاصطناعي والاطلاع على نماذج مؤسسية متخصصة.

وأشار إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي يرتكز على شقين أساسيين، أولهما رفع كفاءة الأداء والإجراءات والعمليات، خاصة في المجالات التي تعاني فجوات أو تراجعًا في كفاءة التنفيذ، بما يعزز أهمية استخدام هذه التقنيات في الجهاز الإداري والعمليات التي تحتاج إلى التطوير لتحقيق أثر اقتصادي أكبر.

وأضاف أن الشق الثاني يتمثل في دعم عملية صنع القرار، سواء من خلال أنظمة تتولى اتخاذ قرارات في مجالات محددة، أو أدوات توفر بيانات دقيقة وشاملة تساعد متخذ القرار على اختيار البديل الأنسب.

وأكد أن المحصلة النهائية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الكهرباء والصحة والبترول والتكرير وغيرها من المجالات المؤثرة في الاقتصاد، تتمثل في زيادة الإيرادات أو خفض التكلفة.

البيانات الموثوقة شرط أساسي

وفيما يتعلق بمدى جاهزية الدولة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، أوضح هاشم أن الإجابة لا يمكن اختزالها في القبول أو الرفض بصورة قاطعة، وإنما تتطلب تقييم مقومات التطبيق، وفي مقدمتها توافر البيانات ودقتها.

وشدد على أهمية المصارحة بالتحديات المرتبطة بالبيانات، سواء من حيث الدقة أو التوافر، بما يساعد على تشخيص المشكلات والعمل على معالجتها، لافتًا إلى تحقيق تقدم ملحوظ ووجود جهود مستمرة لتطوير هذا الملف.

وأشار إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي يبدأ بتهيئة البنية الأساسية وتوفير البيانات الموثوقة، قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيقات الذكية، من خلال الاستعانة بأدوات مثل إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة لجمع البيانات من المصانع والمعدات، ثم إضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستفادة منها في التحسين ورفع الكفاءة.

حوافز وبرامج لتأهيل المصانع

ولفت وزير الصناعة إلى أن هذه الخطوات بدأت تأخذ مسارًا عمليًا من خلال مركز تحديث الصناعة ووزارة الصناعة، عبر حوافز وبرامج تستهدف دعم المصانع في تطبيق تقنيات إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والتوسع في استخدامها، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات حقيقية تهيئ القطاع الصناعي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن مركز تحديث الصناعة ينفذ برامج لاعتماد وتأهيل المصانع الذكية ومصانع الجيل الرابع «سيري»، مشيرًا إلى التوسع في هذه البرامج وزيادة أعداد المصانع المنضمة إليها.

تنسيق تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وطالب الدكتور خالد هاشم بتفعيل دور المجلس الوطني للإنتاج الصناعي ليكون منصة تنسيقية تجمع مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الحكومة، وتضمن تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يشمل الاقتصاد والصحة والتعليم وغيرها من المجالات.

وأوضح أن المجلس يمكن أن يؤدي دورًا محوريًا في وضع أطر حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي، ومتابعة التطبيقات المختلفة وتنسيقها، مع تحديث قواعد الحوكمة بصورة دورية لمواكبة التطورات التكنولوجية.

وأكد أن التوسع في تطبيق الذكاء الاصطناعي يتطلب رؤية متكاملة تحول دون عمل كل جهة حكومية بمعزل عن الأخرى، وتضمن الاستفادة من البيانات والتطبيقات بما يحقق التكامل بين مختلف القطاعات.

تمويل البنية التحتية والأمن السيبراني

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي يتطلب توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية ومراكز البيانات، والاستثمار في الأمن السيبراني وتأهيل الكوادر البشرية، مؤكدًا ضرورة النظر إلى هذه المتطلبات باعتبارها استثمارات مستمرة وليست تكلفة تُدفع لمرة واحدة.

وأكد توافق وزارة الصناعة مع التوصيات الواردة في دراسة استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لإدارة الاقتصاد والمالية العامة، موضحًا أن الوزارة بدأت بالفعل تطبيق عدد من محاور الدراسة داخل القطاع الصناعي، وتعمل على توسيع نطاق الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.