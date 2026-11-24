كشف الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار، أن معرض «أسطول نابليون حكايات يرويها البحر» يضم 235 قطعة أثرية تُعرض لأول مرة، وتوثق تاريخ أسطول نابليون ومعركة أبو قير البحرية بين الأسطولين الفرنسي والإنجليزي، التي انتهت بهزيمة الأسطول الفرنسي.

وأوضح رحيمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المعرض يضم مجموعة من المقتنيات النادرة، بينها عملات ذهبية وفضية، وأجزاء من السفن المكتشفة بموقع أبو قير، وأدوات للطهي والصيدلة، بالإضافة إلى أسلحة وبنادق وسيوف وخناجر وقذائف مدافع، فضلًا عن نسخة أصلية من أحد مجلدات كتاب «وصف مصر».

وقال إن المعرض يقدم تجربة مختلفة لعرض الأسلحة المكتشفة تحت الماء، من خلال إظهار بعضها بتكلساتها البحرية الأصلية، إلى جانب قطع أخرى خضعت لعمليات ترميم جزئية وكاملة، بما يتيح للزوار التعرف على مراحل ترميم وصيانة الآثار.

وأضاف أن أعمال الكشف عن مقتنيات السفن بدأت خلال عامي 1983 و1984، ثم استؤنفت عام 1998 بالتزامن مع مرور 200 عام على بداية الحملة الفرنسية على مصر.

وأكد معاون وزير السياحة والآثار أن تنظيم المعارض الأثرية المؤقتة يأتي ضمن خطة الوزارة لتجديد تجربة زيارة المتاحف وتشجيع الجمهور على تكرار الزيارات، موضحًا أن هذا التوجه يشمل 40 متحفًا تابعًا للمجلس الأعلى للآثار، إلى جانب المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية.

وذكر أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أشهر، لإتاحة الفرصة أمام الزوار لمشاهدة مقتنيات تاريخية وأثرية نادرة تسلط الضوء على جانب مهم من تاريخ مصر.