كشفت تقارير صحفية عن موقف النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد نادي ليفربول الإنجليزي، من اعتزال كرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.

ويرتبط فيرجيل فان دايك 35 عام، بعقد مع ليفربول ممتد حتى شهر يونيو من العام القادم 2027.

وحسب ما ذكره خبير الميركاتو فابريزو رومانو عبر حسابه على " إكس"، فان النجم الهولندي فيرجيل فان دايك لا يفكر في اعتزال كرة القدم بنهاية عقده مع الريدز.

وأوضح أن قائد ليفربول يرغب في الاستمرار داخل المستطيل الأخضر لأطول فترة ممكنة في ظل قدرته على البدنية على اللعب في أفضل الدوريات الكبرى.

وختم أن فان دايك، لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن تجديد عقده مع ليفربول.

يذكر أن هناك تقارير صحفية، أشارت إلى وجود إهتمام من جانب ناديى ميلان الإيطالي وطرابوزن سبور التركي، بالتعاقد مع فيرجيل فان دايك، في الصيف المقبل.