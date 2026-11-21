كشفت تقارير صحفية مفاجأة بشأن دعوة محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، لأحد نجوم ليفربول، من أجل الانتقال إلى صفوف النادي التركي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "Fotospor" التركية، فإن إرتوغرول دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، يركز على ضم فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول.

يأتي هذا مع احتمالية رحيل فان دايك عن صفوف ليفربول، بنهاية الموسم الجاري عقب نهاية عقده في ظل عدم فتح باب للتمديد رفقة الريدز.

وأوضحت التقارير أن رئيس طرابزون سبور قد بادر بالتحرك، مستغلاً انتهاء عقد المدافع الهولندي بنهاية الموسم، وفي ظل وجود اهتمام من جالاتا سراي لضمه.

كما ذكرت التقارير أن محمد صلاح تواصل مع فيرجيل فان دايك لإقناعه بالانتقال إلى طرابزون سبور، وبحسب الصحيفة فـ جاءت رسالة صلاح لزميله كالتالي: "لا تفكر في إسطنبول أو السعودية، تعال إلى طرابزون. كان هذا من أفضل القرارات التي اتخذتها في حياتي. السلام والسعادة هنا".