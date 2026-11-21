كشف خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن كواليس مشروع كرة اليد، موضحًا آليات العمل التي يعتمد عليها النادي لتحقيق النجاح والتفوق، ودور التعاقد مع مدربين أجانب أصحاب خبرات أوروبية في تطوير الفريق.

وقال خالد العوضي، خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق، إن مشروع كرة اليد بدأ بالتعاقد مع الإسباني ديفيد ديفيز، إلى جانب الكابتن محمد إبراهيم، قبل انتقال ديفيز للعمل في دوري أبطال أوروبا، ثم التعاقد مع الدنماركي ستيفان مادسن، وصيف بطولة أوروبا.

وأضاف: «ده سر النجاح والتفوق، إحنا شغالين في النادي، وخاصة في كرة اليد، على كل الأسس العلمية والتقنية الموجودة في العالم».

وتابع العوضي أن الجهاز الفني يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في متابعة الحالة البدنية والفنية للاعبين، بما يساعد على تقييم أدائهم والتدخل في الوقت المناسب لتجنب الإجهاد.

وأوضح: «لو تاخد بالك، هتلاقي ديفيد ديفيز موجود في إيده دايمًا جهاز بيقدر يعرف من خلاله كل حاجة عن الأمور الفنية، ولو لاعب دخل في مراحل التعب، ده بيظهر له وبيتم سحب اللاعب مباشرة».