على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق وزيادة المعروض منها ، إلا أن أسعار البيض مازالت تشهد ارتفاعا نظرا لزيادة الإقبال عليه خلال الفترة الأخيرة .





أسعار البيض اليوم



وارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 115 جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

وزير الزراعة: إنتاج الدواجن يرتفع إلى 2.3 مليون طن وتحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 98%

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الإنتاج الداجني في مصر إلى نحو 2.3 مليون طن خلال عام 2026، بما ساهم في وصول نسبة الاكتفاء الذاتي إلى قرابة 98%، بالتزامن مع ارتفاع حجم الاستثمارات بقطاع الثروة الداجنة إلى نحو 200 مليار جنيه، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس تطور القدرات الإنتاجية للصناعة وتعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية.

جاء ذلك خلال استعراض وزير الزراعة أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور النائبين صقر عبدالفتاح وفريد واصل وكيلي اللجنة، والنائب حسام العمدة أمين السر، خطة الوزارة للنهوض بصناعة الدواجن والتعامل مع التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الدواجن والبيض وزيادة تكاليف الإنتاج.

وأكد فاروق أن صناعة الدواجن تعد من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي المصري، باعتبارها مصدرا رئيسيا للبروتين الحيواني لمختلف شرائح المجتمع، مشددا على أن الوزارة تعمل على وضع حلول للتحديات التي تواجه الصناعة، خاصة ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، من خلال زيادة الإنتاج المحلي للخامات العلفية والحد من الاعتماد على الاستيراد، فضلا عن التوسع في الزراعة التعاقدية واستنباط أصناف زراعية مرتفعة الإنتاجية.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن المساحات المزروعة بالذرة الصفراء سجلت نحو 722 ألف فدان عام 2026، مقارنة بنحو 467 ألف فدان عام 2014، مع استهداف زيادتها إلى مليون فدان بحلول 2030، بينما ارتفعت مساحة زراعة فول الصويا من 28 ألف فدان عام 2014 إلى 152 ألف فدان حاليا، وتستهدف الوزارة الوصول بها إلى 250 ألف فدان خلال عام 2030.

ولفت إلى أن خطة الوزارة تشمل أيضا التوسع في الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها لإنتاج أعلاف غير تقليدية، من خلال معالجة حطب الذرة وتبن القمح وسيقان الأرز ورفع قيمتها الغذائية وفقا للمعايير العلمية، موضحا أن الوزارة تسجل شهريا نحو 50 تركيبة من مخاليط الأعلاف التي تعتمد على المخلفات الزراعية والنواتج الثانوية للتصنيع الزراعي.

وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على تطوير مصانع الأعلاف ورفع كفاءتها الإنتاجية، من خلال تحديث خطوط الإنتاج وتشجيع تصنيع البدائل غير التقليدية للأعلاف، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة وتقليل أعباء الإنتاج، مشيرا إلى أن عدد مصانع الأعلاف العاملة على مستوى الجمهورية يقدر بنحو 2200 مصنع.

وفيما يتعلق بمنظومة الرقابة على الأعلاف، أوضح فاروق أن الوزارة تتبنى إجراءات تستهدف إحكام الرقابة على الخامات وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أن إجمالي تسجيلات الأعلاف التي حصلت على موافقة الوزارة خلال عام 2025 بلغ 8247 تسجيلة، منها 5395 تسجيلة محلية و2852 تسجيلة مستوردة.

وعلى صعيد دعم الاستثمارات الداجنة، أكد الوزير حرص الوزارة على مساندة القطاع الخاص وتوفير المناخ الملائم للتوسع في المشروعات الإنتاجية، من خلال إتاحة الأراضي المناسبة لإقامة مشروعات الدواجن بالمناطق التي تستوفي اشتراطات الأمان الحيوي، إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، لافتا إلى تخصيص 9 مواقع بالظهير الصحراوي تصل مساحتها الإجمالية إلى 19 ألف فدان لإقامة تلك المشروعات.

كما تتضمن خطة التطوير مساعدة أصحاب المزارع على التحول من نظم التربية المفتوحة إلى النظم المغلقة، من خلال توفير قروض ميسرة بفائدة 5%، وتيسير الحصول على الأعلاف واللقاحات اللازمة، فضلا عن التوسع في تسجيل المنشآت المعزولة والخالية من الأمراض، بما يدعم فرص نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح فاروق أن عدد المنشآت المعزولة التي تم تسجيلها بلغ 59 منشأة، مع استمرار استكمال إجراءات تسجيل منشآت أخرى، مؤكدا أن تطوير منظومة الأمان الحيوي يمثل أحد المحاور الأساسية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز فرص التصدير.

وأشار إلى أن جهود الوزارة في تهيئة بيئة الاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية أسفرت عن إصدار قرابة 10 آلاف ترخيص تشغيل جديد وتجديد لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، إلى جانب إصدار 610 موافقات فنية لمشروعات جديدة، فضلا عن تسجيل 8247 تسجيلة أعلاف.

وفيما يخص تداعيات ارتفاع أسعار الدواجن والبيض ومستلزمات الإنتاج، كشف وزير الزراعة عن استمرار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية لمتابعة تطورات الأسواق وحركة الأسعار والتصدي للممارسات الاحتكارية، بالتوازي مع التعاون مع البنك المركزي والجهات المعنية لتسريع الإفراج عن شحنات خامات الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد والحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفي هذا الإطار، أعلن فاروق أن إجمالي كميات الذرة وفول الصويا وإضافات الأعلاف التي تم الإفراج عنها خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2026 بلغ نحو 13.023 مليون طن، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 4.217 مليار دولار.

وتوزعت الكميات المفرج عنها بين 8.743 مليون طن من الذرة بقيمة 2.086 مليار دولار، و4.279 مليون طن من فول الصويا بقيمة 1.733 مليار دولار، بالإضافة إلى إضافات أعلاف بلغت قيمتها نحو 398 مليون دولار.

وشدد وزير الزراعة على مواصلة تنفيذ الإجراءات الداعمة لصناعة الدواجن، سواء من خلال زيادة المعروض من الخامات العلفية، أو تطوير المزارع والمصانع، أو تشجيع الاستثمارات الجديدة، بما يعزز استدامة الإنتاج ويحافظ على معدلات الاكتفاء الذاتي، ويدعم قدرة القطاع على مواجهة التحديات الاقتصادية وتلبية الطلب المحلي.