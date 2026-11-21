أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تدخله بشكل عاجل، لإنقاذ طفل يبلغ من العمر 11 عامًا فاقد للرعاية الأسرية، كان يفترش أحد شوارع منطقة عزبة النخل بحي المرج منذ نحو 6 أشهر، وذلك استجابةً لاستغاثة جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن حماية الأطفال المعرضين للخطر تتصدر أولويات عمل المجلس، مشددةً على أهمية سرعة التفاعل مع البلاغات والاستغاثات الواردة عبر خط نجدة الطفل (16000) أو المرصودة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لضمان التدخل المبكر وتوفير أوجه الحماية اللازمة.

وكشفت «السنباطي» عن ملابسات الواقعة، موضحةً أن الطفل فقد عائلَه بوفاة والده، في حين تقضي والدته عقوبة مقيدة للحرية على ذمة إحدى القضايا، ما تسبب في حرمانه من الرعاية الأسرية واضطراره للعيش في الشارع دون مأوى يضمن له الأمان والاستقرار.

وأشارت إلى أنه فور رصد الاستغاثة، جرى توجيه أخصائي اجتماعي لدراسة حالة الطفل وتقييم احتياجاته تمهيدًا لاتخاذ التدابير اللازمة لحمايته.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم التنسيق مع نيابة المرج الجزئية ووزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لإيداع الطفل إحدى دور الرعاية المناسبة، بما يكفل له بيئة آمنة وتلبية كافة احتياجاته الأساسية.

وشدد الأمين العام ، على أن المجلس يتابع على مدار الساعة جميع البلاغات المتعلقة بالأطفال المعرضين للخطر، وينسق مع الجهات المعنية لتنفيذ التدخلات الملائمة وفقًا لمبدأ «المصلحة الفضلى للطفل»، مؤكدًا أن بقاء طفل دون مأوى يستوجب تحركًا فوريًا لحمايته من مخاطر الشارع والاستغلال.

وفي السياق ذاته، ناشد صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي طفل معرض للخطر عبر الخط الساخن (16000) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن إيجابية المواطنين تمثل ركيزة أساسية في إنقاذ الأطفال وصون حقوقهم.