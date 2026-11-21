يواصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت ، إذ تتركز أسعار الشراء في معظم البنوك العاملة في مصر عند مستوى 53.77 جنيه، بينما يتراوح سعر البيع بين 53.81 و53.95 جنيه.

ونرصد سعر الدولار اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، على أن تُستأنف التعاملات المصرفية صباح الأحد.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر

سجل بنك نكست أعلى سعر لشراء الدولار عند 53.85 جنيه، مقابل 53.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي بقيمة 53.79 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 53.77 جنيه و53.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

جاء سعر الدولار في بنك مصر مطابقًا للبنك الأهلي، عند 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 53.74 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

تساوت أسعار عدد كبير من البنوك عند 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، ومنها المصرف العربي الدولي، والبركة، والمصري الخليجي، والتنمية الصناعية، والشركة المصرفية العربية الدولية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وإتش إس بي سي، والعقاري المصري العربي، والعربي الأفريقي الدولي.

وسجل سعر الدولار في بنكي أبوظبي الأول وقطر الوطني الأهلي 53.76 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك الإسكندرية والكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير والإسكان جاء سعر شراء الدولار عند 53.74 جنيه وسعر بيع سجل 53.84 جنيه.

وسجل بنك أبوظبي التجاري 53.73 جنيه للشراء و53.83 جنيه للبيع.

وتداول الدولار بنوك كريدي أجريكول وفيصل الإسلامي عند 53.72 جنيه للشراء و53.82 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء:

53.85 جنيه

أقل سعر بيع:

53.81 جنيه