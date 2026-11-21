حرصت الفنانة كندة علوش، على تهنئة الفنانة هند صبري بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت كندة صورة تجمعهما، وعلقت: “كل سنة وانتي هندوشتي صاحبتي وحبيبتي اللي دايما وحشاني وبموت في قعدتها يارب سنة حلوة عليكي كلها نجاح وفرح وحب وراحة بال”.

ويخوض الفنانان هند صبري وآسر ياسين تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «عسل أحمر»، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة، إذ يتكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث العمل حول «مي الجبالي»، الصحفية التي تجسد شخصيتها هند صبري، وتقرر تأليف كتاب عن حياة قاتل متسلسل، لتبدأ رحلة البحث في ماضيه وتتبع جرائمه، لكن التحقيقات تكشف لها أسرارًا تتجاوز ما كانت تتوقعه.