أبدت الفنانة غادة عادل حماسها للمشاركة في فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال مسرحية «عروس وعريسة»، التي تجمعها بالفنان أحمد حلمي وعدد من النجوم، معربة عن اعتزازها بالوقوف أمام الجمهور السعودي، الذي أشادت بتفاعله وحفاوته.

وجاءت تصريحات غادة عادل في فيديو نشره المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، من كواليس العرض المسرحي، حيث أكدت أن مشاركتها الحالية تعد التجربة الثالثة لها في مسرحيات موسم الرياض.

وقالت غادة عادل: «أنا مبسوطة النهاردة إن أنا موجودة في موسم الرياض، مع النجم الكبير طبعًا أحمد حلمي ونخبة كبيرة جدًا من النجوم»، مضيفة: «أنا دائمًا بتبسط في موسم الرياض، دي تالت مسرحية هنا، وأنا بحب الجمهور السعودي، وبحب المسرحيات اللي بتتعمل هنا، وبحب إن أنا أجي السعودية عامةً».

وأعربت الفنانة عن أمنياتها باستمرار التبادل الفني بين مصر والسعودية، وأن تظل المملكة تنعم بالأمان والحب والسعادة، قائلة إنها تتمنى أن يستمر الفن في جمع البلدين وتبادل تقديم الأعمال الفنية بينهما.