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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أفراح النجوم.. زفاف ديانا هشام وابن صابرين وخطوبة ابنة غادة عادل

ديانا هشام
ديانا هشام
أحمد إبراهيم

شهد الوسط الفني خلال الأيام الثلاثة الماضية حالة من البهجة والاحتفالات، مع إقامة عدد من المناسبات السعيدة التي جمعت نجوم الفن وأسرهم وأصدقاءهم، وكان من أبرزها حفل زفاف الفنانة ديانا هشام، وزفاف نجل الفنانة صابرين، إلى جانب خطوبة ابنة الفنانة غادة عادل والمخرج والمنتج مجدي الهواري.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المناسبات السعيدة التي شهدها الوسط الفني خلال الأيام الماضية.

زفاف ديانا هشام

احتفلت الفنانة ديانا هشام، خلال الساعات الماضية، بحفل زفافها داخل أحد الفنادق الكبرى، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وأصدقائها المقربين، الذين حرصوا على مشاركتها فرحتها بهذه المناسبة.

وشهد الحفل حضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، إلى جانب الفنانة وفاء عامر، ونرمين الفقي، ومصطفى غريب، ودنيا سامي، وعدد من أصدقاء العروس من داخل الوسط الفني.

زفاف نجل صابرين

واحتفلت الفنانة صابرين، الخميس الماضي، بزفاف نجلها الأكبر نور عبد اللطيف، في أجواء عائلية مميزة، وسط حضور كبير من نجوم الفن والأصدقاء والمقربين.

وحرص عدد من الفنانين على مشاركة صابرين فرحتها بزفاف نجلها، من بينهم يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة صدقي، ولبلبة، وسوزان نجم الدين، ونرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، ودينا فؤاد، وشريف منير، وياسر جلال، ومحمود حميدة، وخالد زكي، وبشرى، ووفاء عامر، وأشرف زكي، وروجينا.

خطوبة ابنة غادة عادل

كما احتفل المخرج والمنتج مجدي الهواري والفنانة غادة عادل، الأربعاء الماضي، بحفل خطوبة ابنتهما، وسط أجواء عائلية وبحضور عدد من أفراد العائلتين والأصدقاء المقربين.

وجاءت المناسبة في أجواء خاصة بعيدا عن الأضواء، حيث حرصت الأسرة على الاحتفال بهذه الخطوة الجديدة في حياة ابنتهم وسط حضور المقربين.

ديانا هشام صابرين غادة عادل مجدي الهواري زواج ديانا هشام

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