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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطل سلسلة أفاتار يتعرض لـ حادث مروع ويدخل المستشفى

كليف كورتيس
كليف كورتيس
أحمد إبراهيم

تعرض الفنان النيوزيلندي كليف كورتيس، نجم سلسلة أفلام "أفاتار"، لحادث سير مروع في العاصمة أوكلاند، أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما أصيب شخصان آخران في الحادث بدرجات متفاوتة.

ووقع الحادث عند تقاطع طرق مزدحم على الواجهة البحرية في أوكلاند، بعدما اصطدمت سيارة من طراز "تيسلا"، كان يستقلها كليف كورتيس برفقة شخص آخر، بسيارة أجرة من نوع "بريوس" كانت متوقفة في موقع الحادث.

تفاصيل حادث كليف كورتيس

ووصف مايكل مانينج، ضابط محطة أول بإدارة الإطفاء والطوارئ، التصادم بأنه كان شديدا ووقع بسرعة عالية، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ تعاملت مع المصابين فور وصولها إلى موقع الحادث.

وأسفر التصادم عن إصابة الأشخاص الثلاثة، حيث نقل سائق سيارة الأجرة إلى المستشفى في حالة خطرة، بعدما تمكن رجال الإطفاء من إخراجه من السيارة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له، بينما وصفت حالة شخص آخر بالمتوسطة، في حين تلقى المصاب الثالث العلاج جراء إصابات طفيفة.

وأكد كليف كورتيس، في بيان رسمي لصحيفة "نيوزيلاند هيرالد"، تعرضه لإصابات داخلية ونقله إلى المستشفى، معربا عن حزنه العميق بسبب الحادث، ومشيرا إلى أنه قدم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع التصادم، قبل وصول فرق الطوارئ.

وأوضح كورتيس أنه يتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل في الوقت الحالي، احتراما للإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية.

من جانبها، أكدت شرطة نيوزيلندا استمرار التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، مشيرة إلى عدم توجيه أي اتهامات رسمية حتى الآن.

ويعد كليف كورتيس من أبرز الممثلين النيوزيلنديين، وشارك خلال مسيرته في عدد من الأعمال السينمائية الشهيرة، من بينها "The Piano" و"The Meg"، كما جسد أحد الأدوار الرئيسية في الجزءين الثاني والثالث من سلسلة أفلام "Avatar"، ومن المقرر أن يشارك أيضا في الجزأين الرابع والخامس المنتظرين من السلسلة.

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