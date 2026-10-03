لا أخشى إلا الله.. شمس البارودي ترد على منتقديها: اعتزلت الفن ولم أعتزل الحياة

ردت الفنانة المعتزلة شمس البارودي على منتقديها، برسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكدت خلالها أنها لم تعتزل الحياة يومًا، موضحة أنها اعتادت النشر والتواصل عبر المنصة منذ عام 2005.

وكتبت شمس البارودي: «بما إن ألسنتهم واقعة منهم ومش عارفين يلموها جوه بقهم، خدوا الصورة دي بعتها لي أمل قبل اعتزال التمثيل، ولم أعتزل الحياة يومًا يا مخرفين، وصفحتي من 2005 بكتب وبنشر على الفيس بوك».

وأضافت: «يلا فرجوا الخلق على سوء خلقكم يا مرضى النفوس والقلوب، يسجل عليكم ذنوب ألسنتكم عند الله، ستحاسبوا»، مشيرة إلى أنها تجاوزت الثمانين من عمرها، معربة عن أمنيتها بأن يعترف من اقتربوا من التسعين بأعمارهم.

وتابعت الفنانة المعتزلة ، حديثها بالتأكيد على أن التقدم في العمر نعمة من الله، خاصة مع الوعي وحضور القلب، ومحبة كتاب الله وحفظه وسماعه وقراءته، قائلة: «أنا على طريق الحق حتى ألقى الله ذاكرة عابدة، لا أخشى إلا الله».

واختتمت شمس البارودي، رسالتها بالتأكيد على أهمية التفاؤل والرضا، داعية متابعيها إلى بدء يومهم بذكر الله والحمد له، كما وجهت رسالة محبة إلى جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شمس البارودي والاعتزال

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائها واستعادة ذكرياتها الفنية والشخصية.

شمس البارودي والاعتزال

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي في السينما من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها الفن، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائها أو استعادة بعض ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

وكان حسن يوسف متزوجًا من الفنانة شمس البارودي، وشكلا واحدًا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، واستمر زواجهما لسنوات طويلة حتى رحيله.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، في واقعة تركت أثرًا كبيرًا في حياتهما، خاصة أن فقدانه سبق رحيل حسن يوسف بعام تقريبًا.