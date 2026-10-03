بفوائد 18.25%.. تفاصيل شهادة ووديعة رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر

​تُعد شهادة أو وديعة "رد الجميل" إحدى أبرز الأوعية الادخارية التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي الخاضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي والمخصصة خصيصاً لكبار السن، وتأتي لتقديم عوائد تنافسية وتسهيلات مصرفية لدعم هذه الفئة.

​الفئة المستهدفة وشروط الاستثمار

​السن القانوني: مخصصة لكبار السن ممن هم في سن 60 سنة فأكثر.

​قيمة الشهادة: تبدأ من 1,000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

​الحد الأقصى للاستثمار: يصل إلى 2 مليون جنيه مصري كحد أقصى للعميل الواحد.

​دوريات وعوائد الصرف (حسب مدة الشهادة)

و​تتنوع خيارات العائد ودوريات الصرف بناءً على اختيار العميل للمدة (سنة واحدة أو 3 سنوات):

​1. شهادة مدتها (3 سنوات):

​عائد سنوي: بقيمة 18.25% (يُصرف نهاية كل سنة).

​عائد شهري: بقيمة 16.75% (يُصرف بصفة دورية كل شهر).

​2. شهادة مدتها (سنة واحدة):

​عائد سنوي: بقيمة 17.50%.

​عائد شهري: بقيمة 16.50%.

​مزايا وإعفاءات إضافية

​إعفاء من المصروفات: أعلن البنك عن إعفاء كبار السن من المصروفات الإدارية ومصاريف فتح الحساب في كافة المعاملات المصرفية طوال شهر أكتوبر (بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين)، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم.

القوات المسلحة تفتح المتاحف والمزارات العسكرية مجاناً

وكان أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن قرار فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانًا لاستقبال الجمهور، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجاري.

​إحياء الذاكرة الوطنية وتعزيز الوعي

و​تأتي هذه المبادرة الوطنية في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين، وخاصة الأجيال الجديدة، لزيارة الصروح والمعالم العسكرية التي توثق بطولات العسكرية المصرية وتخلل ملاحم نصر أكتوبر العظيم، لتعزيز روح الانتماء والوطنية والتعرف عن قرب على أمجاد بوابات العزة والكرامة.

​تفاصيل الزيارة والفعاليات

​فترة الإتاحة: تفتح المتاحف أبوابها طوال أيام الاحتفالات بدءاً من يوم 3 وحتى 6 أكتوبر.

​مجانية الدخول: تتيح المبادرة دخول الجماهير بدون أي رسوم طوال فترة المبادرة.

​أهداف المزارات: تقدم المتاحف والعروض العسكرية لوحات تجسد بسالة رجال القوات المسلحة وتضحياتهم الخالدة في سبيل استعادة الارض وتراب الوطن.

و​تعتبر هذه المزارات وجهة رئيسية لكل الراغبين في استحضار أمجاد أكتوبر والوقوف على صفحات العز والفخار التي سطرها أبطال القوات المسلحة بحروف من نور في تاريخ مصر الحديث.