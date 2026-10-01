قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلنا واحد.. «الداخلية» تُنظم احتفالات وزيارات للمسنين بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن | صور
احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. أكاديمية البحث العلمي تتيح زيارة متاحفها العلمية لطلاب المدارس مجانًا
رئيس الوزراء العراقي يكشف موعد الانتهاء من ملف حصر السلاح في البلاد
الرئيس السيسي يُصدق على اتفاق «الوضع القانوني» للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر
الدواجن تواصل الارتفاع.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 1 أكتوبر
هل اكتشاف اتجاه القبلة الصحيح يستوجب إعادة الصلاة؟.. المفتي يجيب
«بمنحة 1.5 مليون يورو».. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق
بزيادة 4 جدد.. إدراج 40 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي 2027
بمناسبة نصر أكتوبر.. الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة باقتحام منزلها بكفر الشيخ
العمل: الخميس المقبل إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر
بيان عاجل يكشف حقيقة اعتداء شاب على طالبات مدرسة بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بتخفيض 25%.. تعرف على أماكن بيع بيض المائدة من وزارة الزراعة

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
قسم الخدمات

​​في إطار جهود الدولة المستمرة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قافلة من المنافذ المتنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة تقل بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء، وبتكليفات مباشرة من السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وزارة الزراعة

​جهود تنسيقية لتغطية المناطق الحيوية

و​تم تنفيذ هذه المبادرة بالتنسيق المشترك بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والصندوق المركزي للثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة. 

وقد تركز تواجد السيارات المتنقلة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لتلبية احتياجات الموظفين والعاملين، فضلاً عن انتشارها المكثف في الميادين العامة والرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات الأخرى؛ استهدافاً للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم.

​استراتيجية خفض الأسعار وضمان الجودة

و​أوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تكثف ضخ السلع الأساسية مع فرض متابعة ميدانية صارمة لضمان جودة المنتجات وانخفاض أسعارها، وذلك عبر التنسيق المستمر مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. 

مطروح تستقبل قافلة وزارة الزراعة

كما شدد على ضرورة استمرار ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة والسلع الأساسية بصفة مستمرة داخل المنافذ الثابتة والمتنقلة لضمان استقرار الأسواق بشكل دائم.

​من المنتِج إلى المستهلك مباشرة

​من جانبه، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الوزارة حريصة على توفير بيض المائدة الناتج عن مشروعاتها مباشرة إلى المستهلك دون وسطاء. 

ويأتي هذا بالتعاون مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية، مما يسهم بشكل مباشر في تقليل التكاليف وزيادة المعروض السلعي، مع استمرار تسيير القوافل لتغطية كافة الأماكن النائية والكثافات السكانية العالية.

​وزير التموين يؤكد الالتزام بأسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو

قوافل وزارة الزراعة المتحركة

و​في إطار حرص الدولة على ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة الالتزام التام بالأسعار والأوزان المقررة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وذلك وفقاً للتوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026. 

وتأتي هذه الخطوة لضمان وصول الخبز للمواطنين بالأسعار والمواصفات المحددة بدقة.

​تفاصيل أسعار وأوزان الخبز السياحي الحر:

  • ​رغيف وزن 80 جراماً: بسعر 2 جنيه.  
  • ​رغيف وزن 60 جراماً: بسعر 1.5 جنيه.  
  • ​رغيف وزن 40 جراماً: بسعر 1 جنيه.  
  • ​تفاصيل أسعار وأوزان الخبز الفينو:
  • ​رغيف وزن 50 جراماً: بسعر 2 جنيه.  
  • ​رغيف وزن 40 جراماً: بسعر 1.5 جنيه.  
  • ​رغيف وزن 30 جراماً: بسعر 1 جنيه.  

​إجراءات رقابية مشددة لضمان الالتزام:

و​شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ عدة إجراءات ميدانية ورقابية حازمة، تشمل:

قافلة غذائية من وزارة الزراعة لأبناء سيناء
  • ​الالتزام الكامل: بالأسعار والأوزان المقررة، مع ضرورة الإعلان عنها بوضوح داخل المخابز.  
  • ​تشديد الرقابة: والمرور المستمر من قبل الجهات المعنية على كافة المخابز السياحية والإفرنجية.  
  • ​متابعة مستمرة: لضمان استقرار الأسواق ومنع أي تلاعب.  
  • ​اتخاذ الإجراءات القانونية: الفورية تجاه المخالفين وغير الملتزمين بالقرارات الوزارية.  
الزراعة منافذ وزارة الزراعة بيض المائدة سعر البيض أسعار البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية

قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

محمد هاني

اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترشيحاتنا

د. نظير عياد

مفتي الجمهورية يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر حول الدين والمشترك الإنساني

د. عطية لاشين

هل يجوز دفع الزكاة لمريض عاجز عن شراء العلاج؟.. عطية لاشين يجيب

مركز الأزهر للفتوى الالكترونية

في اليوم العالمي للمسنين.. الأزهر للفتوى يوضح كيف يكون بر الوالدين في الكبر

بالصور

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

فوائد التوت الأزرق.. فاكهة صغيرة تعالج أمراضا خطيرة

فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد