بتخفيض 25%.. تعرف على أماكن بيع بيض المائدة من وزارة الزراعة

​​في إطار جهود الدولة المستمرة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قافلة من المنافذ المتنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة تقل بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء، وبتكليفات مباشرة من السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

​جهود تنسيقية لتغطية المناطق الحيوية

و​تم تنفيذ هذه المبادرة بالتنسيق المشترك بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والصندوق المركزي للثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة.

وقد تركز تواجد السيارات المتنقلة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لتلبية احتياجات الموظفين والعاملين، فضلاً عن انتشارها المكثف في الميادين العامة والرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات الأخرى؛ استهدافاً للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم.

​استراتيجية خفض الأسعار وضمان الجودة

و​أوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تكثف ضخ السلع الأساسية مع فرض متابعة ميدانية صارمة لضمان جودة المنتجات وانخفاض أسعارها، وذلك عبر التنسيق المستمر مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

كما شدد على ضرورة استمرار ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة والسلع الأساسية بصفة مستمرة داخل المنافذ الثابتة والمتنقلة لضمان استقرار الأسواق بشكل دائم.

​من المنتِج إلى المستهلك مباشرة

​من جانبه، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الوزارة حريصة على توفير بيض المائدة الناتج عن مشروعاتها مباشرة إلى المستهلك دون وسطاء.

ويأتي هذا بالتعاون مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية، مما يسهم بشكل مباشر في تقليل التكاليف وزيادة المعروض السلعي، مع استمرار تسيير القوافل لتغطية كافة الأماكن النائية والكثافات السكانية العالية.

​وزير التموين يؤكد الالتزام بأسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو

و​في إطار حرص الدولة على ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة الالتزام التام بالأسعار والأوزان المقررة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وذلك وفقاً للتوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026.

وتأتي هذه الخطوة لضمان وصول الخبز للمواطنين بالأسعار والمواصفات المحددة بدقة.

​تفاصيل أسعار وأوزان الخبز السياحي الحر:

​رغيف وزن 80 جراماً: بسعر 2 جنيه.

​رغيف وزن 60 جراماً: بسعر 1.5 جنيه.

​رغيف وزن 40 جراماً: بسعر 1 جنيه.

​تفاصيل أسعار وأوزان الخبز الفينو:

​رغيف وزن 50 جراماً: بسعر 2 جنيه.

​رغيف وزن 40 جراماً: بسعر 1.5 جنيه.

​رغيف وزن 30 جراماً: بسعر 1 جنيه.

​إجراءات رقابية مشددة لضمان الالتزام:

و​شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ عدة إجراءات ميدانية ورقابية حازمة، تشمل: