رضا الطايفي: الركن الأمريكي بمكتبة مصر بالمنصورة يعزز التعاون الثقافي بين البلدين

افتتح السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة فرع المنصورة، بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والسيد روبين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة والوفد المرافق له، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية، وذلك في إطار التعاون الثقافي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.



وفي كلمته خلال الافتتاح، رحب السفير رضا الطايفي بالقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والوفد المرافق له، وعلى رأسهم الوزير المفوض روبن، كما رحب بالسفير وائل التجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، مشيدًا بدوره في دعم وتنشيط العلاقات الثقافية بين مصر ودول العالم.



ووجه الطايفي خالص الشكر والتقدير إلى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على حفاوة الاستقبال والدعم الذي يقدمه لمكتبة مصر العامة بالمنصورة، مؤكدًا أن المكتبة أصبحت، بفضل هذا الدعم والمتابعة، إحدى أبرز مكتبات منظومة مكتبات مصر العامة في محافظات الدلتا، لما تقدمه من خدمات ثقافية ومعرفية لأبناء المحافظة.



كما أشاد بجهود الدكتورة رباب محمد، مديرة مكتبة مصر العامة بالمنصورة، وفريق العمل بالمكتبة، في تطويرها والارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة المقدمة لروادها، مؤكدًا أن ما تشهده المكتبة من تطور يعكس حجم الجهد المبذول من العاملين بها.



وتوجه مدير صندوق مكتبات مصر العامة بالتحية والتقدير إلى السفير وائل التجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، لدعمه وحرصه على تنشيط العلاقات الثقافية بين مصر ومختلف دول العالم، وتسهيل مهمة صندوق مكتبات مصر العامة في بناء شراكات وتعاونات ثقافية دولية.



وبمناسبة افتتاح الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة في المنصورة، أعرب الطايفي عن تقديره للتعاون الإيجابي مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، مؤكدًا أن هذا التعاون أسفر عن افتتاح الركن الأمريكي بالمكتبة، بعد نحو عام من افتتاح الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة في الأقصر.



وأوضح أن الركن الجديد يمثل إضافة مهمة إلى الأنشطة والخدمات التي تقدمها مكتبة المنصورة لروادها، خاصة في مجالات تعلم اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والمهارات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، بما يتيح فرصًا جديدة للتعلم واكتساب المهارات الحديثة.



وأشار الطايفي إلى أن التعاون بين صندوق مكتبات مصر العامة والسفارة الأمريكية لا يقتصر على إنشاء الأركان الأمريكية داخل المكتبات، وإنما يمتد إلى مجالات أخرى، من بينها إشراك عدد من مديري مكتبات المنظومة في برامج «الزائر الدولي» التي تنظمها السفارة الأمريكية بصورة دورية.

وأكد أن هذه البرامج تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الدولية في مجال إدارة المكتبات والخدمات الثقافية، بما ينعكس على تطوير منظومة مكتبات مصر العامة وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أكثر تنوعًا لروادها.

وفي ختام كلمته، وجه السفير رضا الطايفي التهنئة إلى الضيوف الأمريكيين بمناسبة الاحتفال بمرور 250 عامًا على استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن تقديره لحرص السفارة الأمريكية على دعم العلاقات الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر.



وأكد أن التعاون الثقافي يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز التواصل بين الشعبين المصري والأمريكي، مشيرًا إلى أهمية استمرار الشراكات التي تتيح للمكتبات المصرية الاستفادة من الخبرات الدولية، وتوفر لروادها مساحات جديدة للتعلم والمعرفة والتفاعل مع الثقافات المختلفة.