قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير تايلاند لـ الإمام الطيب: نقدّر دور ومكانة الأزهر في نشر ثقافة الأخوة والتعايش
طوله 15 مترا.. حريق يلتهم مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد
الإفتاء تحذر من نشر الفضائح على السوشيال ميديا : التفاعل يشارك في إشاعة الفاحشة
طريقة التسجيل في منتدى مصر 2026.. الرابط والخطوات
الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس
تحرك عاجل لحل أزمة تلاميذ يعبرون ماسورة للذهاب للمدرسة بالبحيرة
الفضالي: دعوة الرئيس للمشاركة في «منتدى مصر 2026» فرصة حقيقية للتوافق السياسي والمجتمعي
سرا .. أول لقاء بين الحكومة السورية وحزب الله منذ سقوط نظام بشار الأسد
ليست تراخيص السيارات فقط.. 5 قرارات من الرئيس السيسي في صالح المواطن
الإمارات تشكر السعودية وتثمّن تعاونها في واقعة فلاي دبي
رغم جاهزية بكين.. واشنطن تستبعد الغزو الصيني لتايوان قبل 2028
مي فاروق تؤيد قرار محمد ثروت بعدم المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية 2026 لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: علّموا أولادكم الادخار من خلال الاستخدام الرشيد

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، أن تعليم الأطفال مفهوم الادخار يبدأ من العادات اليومية البسيطة داخل المنزل، مشيرًا إلى أهمية أن يكون الأب والأم قدوة لأبنائهم في التعامل مع الأشياء والمال.

وأوضح إلياس أن الأسرة يمكنها تدريب الأطفال على الادخار من خلال تعويدهم على استخدام ما لديهم بالكامل قبل شراء بديل جديد، بدلًا من الإسراف أو التخلص من الأشياء لمجرد الرغبة في الحصول على شيء آخر.

«متجيبش جديد قبل ما تخلص اللي عندك»

وضرب خبير التنمية البشرية مثالًا على ذلك، قائلًا إن الطفل إذا كان لديه «شكشول» أو أداة يستخدمها، وكان قد استهلك نصفها فقط وما زال النصف الآخر صالحًا للاستخدام، فلا داعي لشراء واحدة جديدة لمجرد الرغبة في التجديد.

وأشار إلى أن تعويد الطفل على استخدام الشيء الموجود لديه حتى ينتهي قبل شراء بديل جديد، يساعده على إدراك قيمة ما يمتلكه وعدم الإسراف في الإنفاق.

الادخار يبدأ من البيت

وأكد طارق إلياس أن مفهوم الادخار لا يرتبط فقط بوضع الأموال في حصالة، وإنما يبدأ من طريقة تعامل الطفل مع احتياجاته اليومية ومصروفه الشخصي.

وأوضح أن الطفل عندما يتعلم عدم شراء الأشياء التي لا يحتاج إليها، والحفاظ على الأدوات التي يمتلكها، يصبح أكثر قدرة على التحكم في مصروفه والاحتفاظ بجزء منه بدلًا من إنفاقه بالكامل.

دور الأب والأم في تعليم الأطفال

وشدد خبير التنمية البشرية على أن الأب والأم لهما الدور الأساسي في غرس ثقافة الادخار لدى الأبناء، من خلال الممارسات اليومية وليس فقط تقديم النصائح المباشرة.

وأضاف أن الطفل يتعلم من تصرفات والديه، وبالتالي فإن تعويده على ترشيد الاستهلاك والحفاظ على متعلقاته الشخصية، يمكن أن يساعده تدريجيًا على فهم معنى الادخار وإدارة أمواله بصورة أفضل.

وأشار إلى أن هذه العادات البسيطة يمكن أن تجعل الطفل أكثر وعيًا بقيمة المال، وتساعده مستقبلًا على التخطيط لمصروفاته والاحتفاظ بجزء منها بدلًا من إنفاقها دون هدف.

الادخار تعليم الاولاد الادخار كيفية الادخار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

محمد هاني

اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية

قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

التسبيح

تسبيح إذا قلته يفتح الله لك كل أبواب الرزق.. ردده 100 مرة

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

في اليوم العالمي للمسنين.. جهود متواصلة للهلال الأحمر في رعاية ودعم كبار السن

"معلومات الوزراء" و"أكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية" يبحثان الانتقال بالشراكة الصينية الأفريقية من تنفيذ المشروعات إلى بناء القدرات وتعميق التصنيع

"معلومات الوزراء" و"أكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية" يبحثان الانتقال بالشراكة الصينية الأفريقية من تنفيذ المشروعات إلى بناء القدرات وتعميق التصنيع

البابا لاون

بابا الفاتيكان: الولادة الجديدة تختصر زيارتي إلى فرنسا

بالصور

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

في موسمه.. طريقة عمل الزيتون والليمون المعصفر المخلل في البيت بطعم المطاعم

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

شايف جسمك متكسّر وعضلاتك شادّة عليك؟.. سر كوب الكاكاو باللبن وفوائده المُدهشة

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد