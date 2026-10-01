شايف جسمك متكسّر وعضلاتك شادّة عليك؟.. سر كوب الكاكاو باللبن وفوائده المُدهشة

إذا كنت تشعر بإجهاد في الجسم أو شد في العضلات بعد يوم طويل، فقد يكون كوب من الكاكاو الخام باللبن خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي متوازن، خاصة أن الكاكاو يحتوي على مجموعة من المركبات والعناصر الغذائية المهمة، من بينها المغنيسيوم ومركبات الفلافانول.

ويقول الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي التغذية، إن الكاكاو الخام يمكن أن يكون إضافة مفيدة للنظام الغذائي، خاصة عند تناوله دون كميات كبيرة من السكر، موضحًا أن قيمته الغذائية ترتبط بالمركبات الموجودة فيه وليس فقط بمذاقه.

الكاكاو والمغنيسيوم.. ما علاقته بشد العضلات؟

من أبرز العناصر الموجودة في الكاكاو المغنيسيوم، وهو معدن يحتاجه الجسم للقيام بالعديد من الوظائف الحيوية.

وبالتالي فإن الحصول على كمية كافية من المغنيسيوم من النظام الغذائي مهم للحفاظ على الوظائف الطبيعية للعضلات والأعصاب، لكن لا يعني ذلك أن تناول الكاكاو يعالج كل حالات الشد العضلي، إذ يمكن أن يكون للشد أسباب عديدة، منها الإجهاد البدني والجفاف وبعض الحالات الصحية.

هل الكاكاو يحسن الحالة النفسية؟

يحتوي الكاكاو على مركبات نباتية، أبرزها الفلافانولات، التي تحظى باهتمام بسبب تأثيراتها المحتملة على صحة القلب والأوعية الدموية ووظائف المخ.

لذلك لا يمكن اعتبار الكاكاو علاجًا للاكتئاب أو الأرق، لكنه يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن.

وماذا عن التركيز وصحة الدماغ؟

الفلافانولات الموجودة في الكاكاو تحظى باهتمام بسبب علاقتها المحتملة بتدفق الدم ووظائف المخ.

إلا أن التأثير يختلف من شخص لآخر، كما أن كمية الفلافانولات تختلف بشكل كبير بين منتجات الكاكاو والشوكولاتة.

هل الكاكاو مفيد لمقاومة الإنسولين؟

توجد أبحاث درست العلاقة بين الكاكاو ومؤشرات مرتبطة بحساسية الإنسولين، لكن لا ينبغي تقديم الكاكاو على أنه علاج لمقاومة الإنسولين أو مرض السكري.

كما أن إضافة كميات كبيرة من السكر إلى مشروب الكاكاو تغير من قيمته الغذائية، لذلك إذا كان الهدف هو الحصول على فوائد الكاكاو، فمن الأفضل اختيار مسحوق كاكاو غير محلى والتحكم في كمية السكر المضافة.

الكاكاو الخام أم المشروبات الجاهزة؟

الفرق الأساسي أن بعض مشروبات الكاكاو الجاهزة تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون والسعرات الحرارية، وبالتالي فإن تناولها بصورة متكررة قد يجعلها مختلفة تمامًا عن مسحوق الكاكاو غير المحلى.

كما أن معالجة حبوب الكاكاو يمكن أن تؤثر في كمية بعض المركبات النباتية الموجودة فيها، لذلك لا يمكن التعامل مع جميع منتجات الكاكاو باعتبارها متساوية في القيمة الغذائية.

وهل الكاكاو يحتوي على مادة الأكريلاميد؟

تحتاج هذه النقطة إلى توضيح، لأن تكوّن الأكريلاميد يرتبط بصورة أساسية بتسخين بعض الأطعمة، خاصة الأطعمة النشوية، في درجات حرارة مرتفعة مع انخفاض الرطوبة.

لذلك لا يصح القول إن «كل كاكاو محلى يحتوي على مادة مسرطنة» لمجرد تعرضه للتصنيع أو الحرارة، كما لا يصح اعتبار الكاكاو الخام خاليًا تمامًا من المخاطر لمجرد أنه أقل معالجة.

الكاكاو باللبن.. هل هو اختيار جيد؟

يمكن إعداد مشروب الكاكاو باستخدام اللبن مع مسحوق كاكاو غير محلى، والاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة في الاثنين، خاصة البروتين والكالسيوم من اللبن، إلى جانب المغنيسيوم وبعض المركبات النباتية الموجودة في الكاكاو.

لكن الأفضل الانتباه إلى كمية السكر المضافة، لأن تحويل المشروب إلى مشروب شديد التحلية يقلل من ملاءمته كخيار يومي ضمن نظام غذائي صحي.

الكاكاو الخام يمكن أن يكون إضافة جيدة للنظام الغذائي عندما يتم تناوله باعتدال، ويفضل اختيار الأنواع غير المحلاة والتحكم في كمية السكر.

أما الشد العضلي أو الأرق أو انخفاض الحالة النفسية المستمر، فلا ينبغي التعامل معها على أنها نتيجة مؤكدة لنقص المغنيسيوم أو محاولة علاجها بالكاكاو وحده، لأن استمرار الأعراض يحتاج إلى معرفة السبب وتقييمه بشكل مناسب.