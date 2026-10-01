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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صدى البلد ينشر أجندة اليوم الثالث لمؤتمر منتدى مصر 2026

مدبولى
مدبولى

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيلاء الرأي العام أهمية قصوى، وتوسيع دائرة المشاركة والحوار حول القضايا والأولويات التي تشغل المواطن المصري، أطلق مجلس الوزراء الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026»، ليكون منصة تفاعلية تتيح للمواطنين والخبراء والمتخصصين المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم بشأن القضايا المطروحة للنقاش خلال المنتدى.

وينشر صدي البلد أجندة فاعليات مؤتمر منتدي مصر 
اليوم الثالث يتضمن ثلاث جلسات حول محور الحماية والأمن المجتمعي كالتالي:

أمن الوطن والمواطن

تستعرض الجلسة الجهود المبذولة من وزارة الداخلية لتطوير منظومة الأمن والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، وكذا آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة. كما ستتطرق الجلسة إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر وأبعاد السياسة الخارجية المصرية في إقليم مضطرب وعالم متغير.

منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية

تسلط الجلسة الضوء على جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودة الدخل، وما يتم اتخاذه من إجراءات للانتقال بها من مرحلة «الخروج من العوز» إلى «دائرة الإنتاج»، إلى جانب بحث آليات تعزيز الحماية للطبقة متوسطة الدخل غير المشمولة ببرامج الحماية الاجتماعية. كما تتناول الجلسة منظومة الدعم السلعي النقدي، وتبحث في الآليات والسبل التي يمكن انتهاجها خلال الفترة المقبلة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية واستدامتها.

الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل

تتناول الجلسة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والمائي في ظل النمو السكاني والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية، مع استعراض جهود الدولة المصرية في مواجهة تلك التحديات، والخطوات المستقبلية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي.

مدبولى منتدى مصر مجلس الوزراء

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