الوزراء: معدلات الإصابة بسوسة الطماطم في الحدود الطبيعية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تردد من مزاعم حول إصابة 70% من محصول الطماطم المعروض بالأسواق بحشرة "التوتا أبسلوتا" المعروفة باسم آفة "سوسة الطماطم".



وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، مشددةً على أن هذه النسبة مبالغ فيها، ولا تستند إلى أي إحصاءات ميدانية أو قياسات علمية معتمدة.



وأوضحت الوزارة أن تقارير المرور الدوري لمهندسي مكافحة الآفات تشير إلى أن معدلات الإصابة في الحقول تقع ضمن الحدود الاقتصادية الطبيعية، ويتم التعامل معها بالمكافحة الفورية دون أن تؤثر على إجمالي حجم المعروض أو المعايير القياسية لسلامة الغذاء.



وأشارت الوزارة إلى أن العروة النيلية الحالية قد تسجل ارتفاعًا نسبيًا في معدلات الإصابة، نظرًا لكونها عروة بينية ذات مساحة زراعية أقل مقارنة بالعروات الرئيسية، وهو ما قد ينعكس مؤقتًا على أسعار التداول.



وأشارت الوزارة إلى إطلاق حملة قومية لمكافحة حشرة "توتا أبسلوتا" خلال الفترة الأخيرة، بهدف تقديم الدعم الفني، وتنفيذ الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية، إلى جانب تنفيذ العديد من الندوات التوعوية بمحافظات الصعيد، والتي سوف تبدأ فيها زراعات العروة الشتوية خلال شهر أكتوبر.



ويهيب المركز الإعلامي بالمواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة، والتي قد تؤدي إلى إثارة القلق لدى الرأي العام، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.