أكثر من مجرد مشروب.. القهوة جزء من الحياة اليومية في الأردن.. تفاصيل

قالت ربى آغا، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من عمّان، إن السنوات الأخيرة شهدت انتشارًا واسعًا للمقاهي التي تقدم أنواع القهوة المختصة، مثل الإسبريسو والقهوة المقطرة بطريقة «V60»، بالتزامن مع تزايد اهتمام الشباب بنوعية حبوب القهوة، ودرجة تحميصها، وطرق إعدادها.

وأوضحت خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان سلمى خالد وشروق وجدي، أن هذا الاهتمام يعكس تغيرًا في أذواق المستهلكين في الأردن، مع اتساع نطاق الاختيارات بين القهوة العربية الأردنية التقليدية وأنواع القهوة المختصة، مشيرة إلى أن المقاهي أصبحت تجمع فئات عمرية واجتماعية مختلفة، من بينهم الطلاب والموظفون ومحبو القهوة.

وأضافت أن القهوة العربية الأردنية تُحضّر من خلال تحميص حبوب البن وطحنها، ثم إضافة الهيل الذي يمثل النكهة الأساسية والمميزة لهذا النوع من القهوة، لافتة إلى أن طريقة إعدادها وتقديمها تعد من العادات المتوارثة عبر الأجيال.

وأكدت أن القهوة الأردنية تمثل رمزًا للترحيب والضيافة في المجتمع الأردني، وتحتل مكانة راسخة في العادات والتقاليد المحلية، موضحة أن حضورها لا يرتبط بالمناسبات فقط، بل يمتد إلى مختلف تفاصيل الحياة اليومية.

وأشارت، بمناسبة اليوم العالمي للقهوة، إلى أن القهوة أصبحت في الأردن مساحة تجمع بين اللقاء والتجارة والتقاليد والتراث، إلى جانب الابتكار والتجديد، مؤكدة أن اختلاف أنواع القهوة وطرق تحضيرها وتقديمها لم ينتقص من حضورها المميز في المجتمع الأردني، بل عزز تنوعها ومكانتها في الحياة اليومية.