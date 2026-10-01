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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في اليوم العالمي لـ القهوة.. ماذا يحدث للجسم عند تناولها في الصباح؟

القهوة
القهوة
هاجر هانئ

يصادف 1 أكتوبر اليوم العالمي  لـ القهوة، أحد أكثر المشروبات شعبية في العالم، لها تاريخ عريق يمتد لقرون.

وإلى جانب كونها طقساً صباحياً لملايين الأشخاص، تقدم القهوة فوائد صحية عديدة، بدءاً من تعزيز الوظائف الإدراكية وصولاً إلى الوقاية من الأمراض المزمنة.

فوائد تناول القهوة 

غني بمضادات الأكسدة
تعتبر القهوة مصدراً قوياً لمضادات الأكسدة، وهي مركبات تحمي الخلايا من التلف، وتقلل الالتهاب، وتمنع الأمراض المزمنة، وهي واحدة من أكبر مصادر مضادات الأكسدة في النظام الغذائي الغربي، حتى أنها تتجاوز الفواكه والخضروات.

يعزز الوظائف الإدراكية
الكافيين، المكون النشط الأكثر شهرة في القهوة، هو منبه طبيعي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويُحفز إفراز الدوبامين (هرمون السعادة) والنورأدرينالين (الذي يزيد من اليقظة). 

يُمكن للكافيين تحسين المزاج والذاكرة وسرعة رد الفعل والوظائف الإدراكية. تشير بعض الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للقهوة قد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض، بما في ذلك الزهايمر وباركنسون.

يدعم صحة القلب
يرتبط تناول القهوة باعتدال بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. 

كما يميل مُحبو القهوة إلى انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتشير بعض الدراسات إلى أن خصائص القهوة المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة تُساهم في هذا التأثير الوقائي. بالإضافة إلى ذلك، تُحسّن القهوة وظائف الأوعية الدموية وتُقلل من خطر الإصابة بفشل القلب.

يساعد في إدارة الوزن
يُمكن للقهوة أن تُساعد في إدارة الوزن عن طريق تعزيز عملية الأيض، وتحسين حرق الدهون، وتنشيط الجهاز العصبي. وهي خيار شائع لمن يرغبون في إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، لأنها تُساعد الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية حتى في حالة الراحة.

يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني
يُعدّ داء السكري من النوع الثاني مشكلة صحية رئيسية، لكن الدراسات أظهرت أن مُحبي القهوة أقل عرضةً للإصابة به بشكل ملحوظ. 

قد تُساعد المركبات النشطة بيولوجيًا في القهوة، مثل حمض الكلوروجينيك، على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين قدرة الجسم على معالجة الأنسولين.

يرتبط شرب القهوة بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 50%.

يحمي صحة الكبد
الكبد عضو حيوي ذو وظائف متعددة، ويبدو أن القهوة توفر فوائد وقائية. 

يرتبط استهلاك القهوة بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد، بما في ذلك تليف الكبد وسرطان الكبد. 

يتمتع شاربو القهوة بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بتلف الكبد، ويعود ذلك جزئيًا إلى قدرة القهوة على تقليل الالتهاب وحماية خلايا الكبد.

يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان
تشير الأبحاث إلى أن استهلاك القهوة قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان الكبد. 

وقد تُسهم مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة في القهوة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان عن طريق حماية الخلايا من التلف وتثبيط نمو الأورام.

يحسن الأداء البدني
يُمكن للكافيين الموجود في القهوة أن يُحسّن الأداء البدني عن طريق زيادة مستويات الأدرينالين، ما يُهيئ الجسم لبذل مجهود بدني مكثف. 

وهذا بدوره يُؤدي إلى تحسين القدرة على التحمل والقوة، ما يجعل القهوة خيارًا شائعًا بين الرياضيين.

كما أن شرب القهوة قبل التمرين يُساعد على تحسين الأداء.

القهوة ليست مجرد مشروب محبوب، بل تقدم فوائد صحية عديدة تجعلها إضافة قيّمة لنمط حياة صحي. 

من المهم تناول القهوة باعتدال ومراعاة مدى تحمل الجسم للكافيين. 

بالنسبة لمعظم الناس، يمكن أن يكون تناول بضعة فناجين من القهوة يوميًا جزءًا لذيذًا وصحيًا من روتينهم اليومي.

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