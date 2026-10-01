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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية: تخفيض درجات تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وافق اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على النزول بدرجات تنسيق القبول لاستكمال كثافات الفصول الطلابية ببعض مدارس التعليم الفني بعدد من التخصصات ( زراعي ، تجاري ) ( عام ، خدمات ) بنطاق المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وإتاحة المزيد من الفرص التعليمية أمام أبنائه الطلاب.

جاء ذلك بناءاً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن النزول بدرجات القبول بعدد من المدارس والتخصصات الفنية بنطاق المحافظة وفقاً للإحتياجات الفعلية بما يسهم في إستكمال الأعداد المستهدفة وتحقيق الإستفادة المثلي من الإمكانات التعليمية المتاحة.

يأتي هذا انطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية علي الإرتقاء بالمنظومة التعليمية و مستقبل أبنائه الطلاب ، كون قطاع التعليم أحد المحاور الرئيسية الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتماشياً مع توجيهات القيادة السياسية.

المنوفية محافظ المنوفية التعليم الفني تنسيق استكمال

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