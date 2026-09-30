7 ساعات لقاءات.. محافظ المنوفية يدشن المرحلة الثانية من مبادرة كلنا عندك

دشّن اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، أولى فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة «كلنا عندك» بمدينة تلا، والتي تأتي في إطار حرصه على الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والارتقاء بمستوى الحياة اليومية.

وذلك في خطوة نوعية جديدة تستهدف الوصول إلى المواطن في موقعه بما يلبى متطلباته واحتياجاته ، إلى جانب المتابعة الميدانية لمنظومة العمل بشتى القطاعات الخدمية.

وعقد محافظ المنوفية لقاءً جماهيرياً بـ 100 مواطن علي مدار 7 ساعات متواصلة من العمل الميداني ، بهدف خلق بيئة تفاعلية مشتركة تسهم في إيجاد حلول سريعة للشكاوى على أرض الواقع وتحسين نوعية الخدمات.

جاء ذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، وممثلي الأجهزة التنفيذية بمختلف القطاعات الخدمية.

واستهل المحافظ اللقاء بصرف مساعدات مالية عاجلة وتوزيع بونات مواد غذائية بالمجان لعدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم دعماً لهم ، موجهاً مدير مديرية العمل بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص كمصدر دخل ثابت ، وكذا مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لعدد من الحالات.

وذلك في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ومد يد العون للأسر الأولى بالرعاية والفئات المستحقة.

كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة ومدير عام التأمين الصحي باتخاذ اللازم نحو إجراء الفحوصات الطبية والتدخلات الجراحية العاجلة لعدد من الحالات المرضية نظراً لظرفهم الصحية الصعبة.

والتقي محافظ المنوفية بأهالي كفر ربيع للاستماع لشكواهم ، حيث تم مناقشة أهم التحديات والمعوقات الخاصة بمشروع محطة معالجة كفر ربيع ، موجهاً رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتذليل كافة المعوقات وإتخاذ إجراءات متسارعة لتسريع معدلات أداء المشروع تمهيداً لدخوله الخدمة ، وكذا النزول الميداني لفحص عدد من الشكاوى منها موقف خط الصرف الصحي بإحدى شوارع قرية كمشيش واتخاذ حلول فورية في هذا الشأن حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية ، وإجراء معاينة على الطبيعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لشكوى أهالي شارع الثورة يتضررون من وجود تسريب بشبكة مياه الشرب مما يلحق الضرر بهم .

فيما وجه محافظ المنوفية المستشار الهندسي للمحافظة بتشكيل لجنة لمعاينة منزل علي الطبيعة بناحية زنارة للوقوف علي حالته الانشائية وإعداد تقرير بالإجراءات الواجب توافرها لسلامته ، مكلفاً المستشار القانوني بدارسة طلب مواطن من ناحية صفط جدام بشأن موقف التصالح الخاص بمنزله وإبداء الرأي لاتخاذ اللازم.

وتكليف مدير المتابعة الهندسية بفحص شكوى مواطن من ناحية زرقان يتضرر من صدور نموذج 8 لاحد جيرانه رغم تعديه علي الشارع العام ،

كما وجه المحافظ الإدارات العامة للتخطيط العمراني والحوكمة والمراجعة الداخلية بالديوان العام بفحص عدد من شكاوي المواطنين وإعداد تقارير والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما وجه المحافظ رئيس مدينة تلا بدراسة طلب مواطن واتخاذ الاجراءات القانونية بشأن ترخيص قطعة أرض منافع علي مصرف طوخ دلكا وذلك في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة في هذا الشأن ، وكذا دراسة طلبات أهالي عزبة أبو ديب للعمل على تلبيتها بهدف تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الحياة المعيشية ، كما وجه المحافظ رئيس منطقة تأمينات المنوفية بالفحص الفوري واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن صرف مستحقات أرملة بناحية منوف، فيما وجه مدير مديرية الزراعة بفحص شكوى مواطن بناحية كفر العلوى يلتمس تيسير إجراءات صرف المستحقات الزراعية الخاصة به وفقاً للضوابط المنظمة.

وأكد محافظ المنوفية أن مبادرة «كلنا عندك» تعكس نهجاً جديداً في العمل التنفيذي يقوم على التواجد الميداني والتواصل الفعال لخدمة المواطنين، مشيراً إلى أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، وأن الاستماع إليه والتفاعل مع مطالبه يمثلان أساساً لتحقيق التنمية وتحسين جودة الخدمات، مشيراً إلى أن ما تحقق من نتائج ملموسة خلال المرحلة الأولى من المبادرة يعكس مدى الجدية في التعامل اللحظي مع الشكاوى والطلبات وسرعة الاستجابة حيالها بما يلبى تطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم.

كما أكد المحافظ أن المتابعة المباشرة من قبل الأجهزة التنفيذية لكافة الإجراءات المتخذة للطلبات والشكاوى يحقق مردوداً إيجابياً على حياة المواطنين ، لافتاً إلي أننا مستمرون في التوسع في تنفيذ مراحل المبادرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للوصول للمواطن بموقعه وتقديم خدمات أفضل بشتى القطاعات الخدمية ، بما يواكب رؤية الدولة نحو بناء الإنسان كونه الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.