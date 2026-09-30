تفقد عددا من المشروعات الخدمية.. جولة ميدانية لمحافظ المنوفية داخل مركز تلا

افتتح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، مدرسة زرقان الإعدادية المشتركة بمركز ومدينة تلا (احلال كلي وصيانة )، باستثمارات تزيد عن 21 مليون جنيه، بإجمالي 18 فصلا دراسيا، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة تلا لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، رافقه خلالها محمد عمران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الصحة، هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المهندس ماهر عبدالمحسن مدير مديرية الإسكان.

ووسط فرحة الطلاب وافتتاح المدرسة ، شاهد محافظ المنوفية عروضا وفقرات فنية للطلاب، وحرص على تفقد انتظام العملية التعليمية بعدد من الفصول الدراسية وأجرى حواراً مع الطلاب للاطمئنان على اليوم الدراسي وتوافر كافة سبل الدعم والأجواء المناسبة وحثهم على الالتزام بالحضور وأهمية التحصيل الدراسي ، كما اطمأن بنفسه على موقف استلام الكتب المدرسية.

وأشار المحافظ إلى أن العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 شهد دخول 20 مدرسة الخدمة التعليمية ما بين إنشاءات جديدة وتوسعات وتطوير وإحلال كلي وجزئي وتعلية بطاقة إجمالية 382 فصلاً دراسياً بنطاق المحافظة باستثمارات بلغت 438 مليون جنيه لتوفير بيئة تعليمية أفضل لأبنائنا الطلاب.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة بزرقان ، واستمع إلى شرح مفصل من مدير مديرية الإسكان عن أعمال التطوير المنفذة ، مشيراً إلى أنه جار تطوير ورفع كفاءة 7 وحدات صحية بمركز تلا وهي “وحدة طب الأسرة بزرقان ، كفر السكرية ، كوم مازن ، الكمايشة ، كفر طبلوها ، زنارة، صفط جدام ”.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية لمتابعة أعمال التطوير الجارى تنفيذها بالوحدة ، وكذا إستغلال الدور الأرضى بالوحدة المحلية بزرقان لتقديم خدمات وحدة طب الأسرة لحين الانتهاء من كافة أعمال التطوير لضمان استمرارية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك لتدعيم البنية التحتية للمنشآت الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية لتوفيرها بشكل أفضل وأسرع للمواطنين لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وخلال جولته، فاجأ محافظ المنوفية محطة رفع كمشيش 2 الفرعية ، للوقوف على مدى الانضباط وإنتظام سير العمل والتأكد من كفاءة التشغيل.

يأتى هذا فى إطار جولات المحافظ الميدانية على كافة القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة للوقوف على مستوى الأداء وتقديم الدعم اللازم لتحسين مستوى الخدمات.