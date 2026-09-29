ضبط 195 كيلو لحوم وأسماك ومصنعات غير صالحة بالمنوفية

أكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، والتصدي لأي محاولات غش أو تداول منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات حملة تفتيشية بالتعاون مع إدارة الطب البيطري وإدارة المجازر، شملت المرور على الأسواق ومحلات الجزارة ، أسفرت عن ضبط 120 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام الادمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة الباجور تم تنفيذ حملة رقابية مكبرة بمشاركة الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 75 كيلو لحوم مجمدة ومصنعات غير صالحة، وذلك خلال المرور على محلات الجزارة والثلاجات ومحلات تقديم الأغذية والمحال العامة بنطاق المركز.

وشدد محافظ المنوفية علي أن الحملات التفتيشية ستتواصل بصورة مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروضات الغذائية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات وفقاً للقانون، بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على سلامة الغذاء.