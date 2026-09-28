كشف غموض وفاة شاب بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، في كشف ملابسات واقعة وفاة شاب بقرية "الماي" التابعة لمركز شبين الكوم، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث خلال ساعات قليلة من وقوعه، لحسم الجدل وحسم الشائعات والروايات المتضاربة التي تداولها الأهالي بشأن أسباب الوفاة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بوصول شاب إلى مستشفى شبين الكوم متوفي في المستشفى، وهناك شبهة جنائية في الوفاة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وفاة شاب يدعى موسى يبلغ من العمر 31 عام.

​وكشفت التحريات ومعاينة فريق البحث عن مفاجأة في ملابسات الواقعة؛ إذ تبين أن الوفاة ناتجة عن إصابة الضحية بـ "رش" انطلق من بندقية صيد (بندقية رش)، مما أسفر عن إصابته بجروح بالغة أودت بحياته فور وصوله المستشفى.

​وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تمكنت القوة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه والسلاح المستخدم في الحادث.

​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على كافة التفاصيل والدوافع من وراء الحادث.