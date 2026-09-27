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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام بالكليات

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عددًا من القرارات الجامعية، تضمنت تعيين وتجديد تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية بعدد من كليات ومعاهد الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الكفاءات الأكاديمية وتعزيز انتظام العمل وحسن سير العملية التعليمية والإدارية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الجامعة على الدفع بالكفاءات الأكاديمية والإدارية القادرة على تحمل المسؤولية ومواصلة مسيرة التطوير بمختلف قطاعات الجامعة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار وتضافر الجهود للارتقاء بالأداء المؤسسي، ودعم العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع استراتيجية الجامعة ورؤيتها المستقبلية. 

كما وجه التهنئة للقيادات الصادر بحقها قرارات التعيين والتكليف والتجديد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، وتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة الجامعة وطلابها والمجتمع.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

أولًا: كلية التربية

تعيين الدكتور عماد أبو سريع حسين السيد، أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس، وكيلًا لكلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمدة ثلاث سنوات.

ثانيًا: كلية الاقتصاد المنزلي

تعيين الدكتورة هبة الله علي محمد شعيب، الأستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات، رئيسًا لمجلس قسم إدارة المنزل والمؤسسات بالكلية، لمدة ثلاث سنوات.

ثالثًا: كلية طب الأسنان

تجديد تكليف الدكتورة هدى جعفر حسن حماد، الأستاذ المساعد بقسم علوم الاستعاضة الصناعية، للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حتى نهاية العام الجامعي.

وتكليف الدكتور مصطفى سعد عبد الرازق عبد السيد سويدان، الأستاذ المساعد بقسم علوم الاستعاضة الصناعية، للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حتى نهاية العام الجامعي.

رابعًا: كلية الإعلام

تجديد تكليف الدكتورة شيرين عبد الحفيظ المليجي، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية، للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حتى نهاية العام الجامعي.

خامسًا: معهد الأورام بجامعة المنوفية تكليف الدكتورة أمل أحمد عبد المقصود سلامة، الأستاذ بقسم طب الأسرة بكلية الطب، للقيام بعمل وكيل معهد الأورام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتجديد تكليف الدكتورة الشيماء محمود محمد الحنفي، الأستاذ بقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب، للقيام بعمل وكيل معهد الأورام لشئون الدراسات العليا والبحوث.

المنوفية محافظة المنوفية رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات

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