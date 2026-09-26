بسبب أكلة بلح.. إصابة 13 شخصا باشتباه تسمم في المنوفية

استقبل مستشفى الشهداء 13 شخص مصابين باشتباة تسمم غذائي، بعد شعورهم بإعياء شديد عقب تناول بلح أثناء عملهم خارج المحافظة.

تلقى اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد باستقبال المستشفى 13 شخصا يتشبه في إصابتهم بتسمم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة.

وبالفحص والتحريات الأولى تبين أنهم عمال كانوا متواجدين خارج محافظة المنوفية وقاموا بأكل بلح يتشبه في إصابتهم بتسمم بسببه، وتم التعامل الطبي معهم وتحويلهم إلى مستشفى الجامعة لمتابعة حالتهم الصحيةوتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.