كانت عند صاحبتها.. عودة سيدة بعد تركها منزل زوجها بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تغيب سيدة عقب خروجها من المنزل بالمنوفية.





بالفحص، تبين أن مركز شرطة الباجور بالمنوفية تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بتغيب زوجته ربة منزل، عقب خروجها من مسكنهما لخلافات زوجية بينهما.

وبتاريخ 22 الجاري، حضر لديوان المركز شقيق المتغيبة وبرفقته شقيقته، وقرر أنها كانت متواجدة خلال فترة تغيبها لدى إحدى صديقاتها لذات الخلافات، وبسؤال المتغيبة أيدت ما سبق، ونفت تعرضها لمكروه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





