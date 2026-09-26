قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سائق متهم بالتسبب في وفاة ابنة زوجته بمدينة بدر، إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل، لاستكمال نظر القضية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أغسطس 2025 بدائرة قسم شرطة بدر، حيث اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدي على الطفلة بالضرب، عقب عودتها من اللهو بالطريق العام وظهورها بملابس متسخة، ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة انتهت بوفاتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى على الطفلة بالضرب، ما أحدث إصابات في الرأس والوجه، وفق ما أثبته تقرير الطب الشرعي، بينما أسندت النيابة إليه تهمة الضرب المفضي إلى الموت، مع التأكيد على أن التحقيقات نسبت إليه عدم قصد إزهاق روح المجني عليها.