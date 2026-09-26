وزير خارجية قبرص: أجرينا 51 لقاءً في نيويورك لتعزيز الحضور الدبلوماسي

قال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، اليوم "السبت" إن بلاده أجرت 51 لقاءً واتصالًا دبلوماسيًا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار جهود تعزيز الحضور الدبلوماسي لجمهورية قبرص وتوسيع علاقاتها الدولية.

وأوضح كومبوس أن برنامج اللقاءات شمل اجتماعًا ثلاثيًا لوزراء خارجية قبرص واليونان والأردن، وقمة رفيعة المستوى للدول الأوروبية الصغيرة، إلى جانب لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه، مشيرًا إلى أن قبرص وقعت كذلك مذكرات تعاون جديدة مع دول أخرى.

وأكد أن هذه اللقاءات تمثل نتائج ملموسة للجهود الرامية إلى تعزيز مكانة قبرص ودعم علاقاتها الدولية، موضحًا أن ذلك يتم من خلال تكثيف الاتصالات وتطوير العلاقات وإنشاء أطر مؤسسية تتيح لجمهورية قبرص الاضطلاع بدورها كعضو متساوٍ في المجتمع الدولي، سواء من خلال دورها الإقليمي أو باعتبارها دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

وشدد كومبوس على ضرورة مواصلة هذه الجهود، مؤكدًا أن بلاده لا تملك رفاهية انتظار قيام الآخرين بهذه المهمة نيابة عنها، وأنها ستواصل العمل على تعزيز علاقاتها دون الالتفات إلى أي محاولات قد تعرقل ذلك.

وفي اجتماع ثلاثي، التقى كومبوس نظيريه اليوناني جورجوس جيرابيتريتيس والأردني أيمن الصفدي، حيث أكدوا الالتزام بمواصلة تعزيز التعاون الثلاثي، وتبادلوا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية وسبل دعم الاستقرار والازدهار.

كما بحث كومبوس مع الصفدي العلاقات الثنائية بين قبرص والأردن وسبل تطوير التعاون، مؤكدين الالتزام بالسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وشارك كومبوس، في وقت سابق، مع رئيس وزراء ووزير خارجية أندورا في استضافة قمة رفيعة المستوى للدول الأوروبية الصغيرة، التي تناولت تعزيز التنسيق والتعاون بينها داخل الأمم المتحدة والمحافل الإقليمية والمتعددة الأطراف، إلى جانب إصلاح المنظمة الدولية وانتخاب أمينها العام المقبل.

كما التقى نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، حيث بحثا التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية، وأعرب كومبوس عن تضامن قبرص مع الكويت واستعداد البلدين لمواصلة تطوير التعاون بينهما، فيما وصف وزير الخارجية القبرصي لقاءه مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان بأنه كان مثمرًا.