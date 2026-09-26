تفاصيل واقعة طرد سيدة وأطفالها من حديقة عامة بسوهاج وتحذيرات شديدة اللهجة من المحافظ للمستأجرين

شهدت محافظة سوهاج واقعة مؤسفة حيث قام احد مستأجري كافتيريا الحدائق العامة بطرد سيدة واطفالها والتعدي عليها لفظيا..

تفاصيل الواقعة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يوثق واقعة أثارت حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي، بعدما ظهرت سيدة برفقة أطفالها داخل إحدى الحدائق العامة المجانية أمام الاستاد الرياضي شرق مدينة سوهاج، وتعرضها للطرد والاعتداء اللفظي عليها خلال وجودها بالمكان.

وأظهر الفيديو المتداول مشاهد للسيدة وأطفالها داخل الحديقة، فيما بدت حالة من التوتر وتعنيفها من قبل رجل في منتصف الثلاثينات من العمر، وسط مطالبات بضرورة كشف ملابسات الواقعة والتحقق من حقيقة ما جرى، خاصة أن المكان يعد متنفسًا عامًا ومتاحًا للمواطنين بالمجان.

ماذا حدث؟



وأثار تداول المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من الأهالي بسرعة فحص الفيديو والوقوف على تفاصيل الواقعة، ومعرفة أسباب طرد السيدة وأطفالها، وتحديد المسؤول عن الواقعة ومحاسبته.

وأكد الناشرون أن الحدائق والمتنزهات العامة تمثل متنفسًا للأسر، خاصة محدودي الدخل، ومن ثم يجب أن تكون بيئة آمنة تتيح للمواطنين قضاء أوقاتهم دون تعرضهم لأي تجاوزات أو مضايقات.

ومن جانب آخر، شدد الأهالي على أهمية التحقق من كامل تفاصيل الواقعة قبل توجيه الاتهامات لأي طرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود اعتداء أو مخالفة للقانون.

قرار محافظ سوهاج

أصدر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج قراراً عاجلاً بتشكيل لجنة قانونية وفنية مكبرة لفحص واقعة قيام عامل بأحد الكافتيريات المؤجرة بحديقة عامة بطرد سيدة ومنعها من التواجد داخل الحديقة.

وشدد على محاسبة المسؤولين عن هذا التصرف غير القانوني فور انتهاء التحقيقات.

وأكد المحافظ ، أن جميع الحدائق العامة مفتوحة بالمجان وبشكل كامل لكل المواطنين، وأنه لا يحق لأي جهة أو مستأجر منع المواطنين من الاستمتاع بالمساحات الخضراء والخدمات العامة التي تكفلها الدولة كحق أصيل لهم.

تحذيرات شديدة اللهجة لجميع مستأجري الكافتيريات بسوهاج

ووجهت المحافظة في بيان رسمي لها تحذيرات شديدة اللهجة لجميع مستأجري الكافتيريات والحدائق العامة والحاصلين على حق الانتفاع بها، مفادها أن أي تجاوز في حق المواطنين، أو محاولة لفرض رسوم غير قانونية، أو استغلال المساحات العامة لحسابات خاصة، سيواجه بفسخ التعاقد فوراً وسحب حق الانتفاع مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المشكلة بدأت عملها بالفعل بمعاينة موقع الحديقة، وسماع أقوال شهود العيان، ومراجعة بنود التعاقد مع مستأجر الكافتيريا، لرفع تقرير نهائي للمحافظ لاتخاذ القرار الرادع لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة.