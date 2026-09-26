وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

التقى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة من الإناث، وكذا أطقم التمريض بالمستشفيات العسكرية والمراكز الطبية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للحضور، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة الطبية، وتوفير أحدث البرامج التدريبية المتقدمة لتمكين أطقم التمريض من مواكبة التطورات المتلاحقة في المجال الطبي.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن التمريض العسكري ليس مجرد مهنة، بل رسالة إنسانية سامية وتجسيد حقيقي للوطنية والرحمة والإرادة، كما ناقش عددًا من أطقم التمريض في آليات سير العمل وأساليب تقديم الخدمات داخل المنشآت الطبية، واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم حول سبل تطوير بيئة العمل، بما يسهم في تقديم خدمات صحية وعلاجية متكاملة، مشيدًا بما لمسه من إدراك كامل لعظم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.

وألقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، محاضرة استعرض خلالها البعد الديني والإنساني لرسالة التمريض السامية، مؤكدًا أن خدمة الإنسان والتخفيف من آلامه تُعد من أسمى القربات إلى الله، مثمنًا الدور النبيل الذي تقوم به أطقم التمريض بالقوات المسلحة في خدمة أبطال الوطن وأبناء الشعب المصري العظيم.



