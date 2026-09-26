قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتدفع كام على موبايلك من الخارج.. الجمارك تحسم حقيقة زيادة الرسوم
حارس مرمى أيرلندا يرفض مواجهة إسرائيل..ولاعبون يدرسون مقاطعة المباراة
حفاظًا على سلامته.. محمد صلاح يغيب عن مباراة جنوب السودان بسبب «الترتان»
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف.. انخفاض الحرارة وأمطار متوسطة إلى غزيرة بمناطق حدودية
الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن
زمن الأونروا انتهى.. مسؤول بمجلس السلام يثير الجدل بـ إلغاء دور الوكالة
ضبط شخص استعان بزوجته وأخرين للتعدى على شقيقه بسلاح أبيض في الجيزة
الاستثمار: نعمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع 90 جهة حكومية
رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر
السلطات الروسية: مقتل 7 في هجمات أوكرانية على لوجانسك وزابوروجيا
وزير الآثار: نركز على بناء قطاع سياحي مرن قادر على حماية البيئة والتراث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفد «التضامن» يطلع على التجربة البرازيلية في دعم وتأهيل الأطفال نفسيًا واجتماعيًا

وفد من وزارة التضامن الاجتماعي
وفد من وزارة التضامن الاجتماعي
أ ش أ

أجرى وفد من وزارة التضامن الاجتماعي زيارة إلى دولة البرازيل، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجربة البرازيلية، باعتبارها إحدى الممارسات الفضلى في مجال الدعم والتأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال والمراهقين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

وتضمنت الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع قيادات الجهات الحكومية البرازيلية المعنية، وفي مقدمتها وزارات التنمية والمساعدة الاجتماعية والأسرة، والخارجية، والصحة، وحقوق الإنسان والمواطنة، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المحلية المعنية.

واطلع الوفد على السياسات العامة والنظم البرازيلية في مجال الصحة النفسية والدعم والتأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال والمراهقين، سواء للأطفال الذين يعيشون داخل أسرهم الطبيعية، أو الأطفال المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أو الأطفال في نزاع مع القانون.

وتقوم التجربة البرازيلية على شبكة متكاملة من الخدمات والتدخلات التي تربط الصحة النفسية بالعوامل الاجتماعية والأسرية والبيئية المحيطة بالطفل، فضلًا عن الاهتمام بعوامل الخطورة والتحديات التي قد تؤثر على الصحة النفسية للأطفال، وسبل الاكتشاف والتدخل المبكر.

كما أجرى الوفد المصري عددًا من الزيارات الميدانية للتعرف على نماذج تقديم الخدمات على أرض الواقع، شملت مراكز الرعاية النفسية والاجتماعية المتخصصة للأطفال والمراهقين (CAPSi)، إلى جانب وحدات الرعاية الصحية الأولية ووحدات خدمات الرعاية الاجتماعية، وذلك للاطلاع بصورة مباشرة على آليات تقديم الخدمات والتنسيق بين مختلف مكونات منظومة الرعاية.

وناقش الوفد مع الجانب البرازيلي النظم المطبقة لإعداد وبناء قدرات الكوادر والعاملين في هذا المجال، والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية في توسيع نطاق الوصول إلى الأطفال والمراهقين، وتقديم خدمات الإنصات والدعم والتوجيه المبكر، إلى جانب الإحالة إلى الخدمات المتخصصة عند الحاجة.

وتضمنت الزيارة جلسة حوارية حول التحديات الرقمية وسبل حماية الأطفال من مخاطر إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاستغلال الرقمي، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالإدمان الرقمي، والاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية، والمراهنات، وما قد يرتبط بذلك من آثار نفسية واجتماعية على الأطفال والمراهقين.

ومن جانبه، استعرض الوفد المصري رؤية وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير منظومة وطنية متكاملة لتقديم خدمات الدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي للأطفال والمراهقين، وفقًا للمعايير الدولية، بما يعزز التكامل بين خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية والصحة النفسية، ويراعي الاحتياجات المختلفة للأطفال، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا إلى الرعاية والدعم.

كما عرض الوفد التجربة المصرية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال، ومن بينها تدشين أول دبلوم مهني متخصص، في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة عين شمس، والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا لتقديم خدمات الدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي للأطفال والمراهقين.

وتضمنت الرؤية المصرية كذلك تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من المشاركة الفاعلة في تقديم خدمات الدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي، والاستفادة من انتشارها وقدرتها على الوصول إلى المجتمعات المحلية والفئات الأولى بالرعاية، في إطار منظومة متكاملة تخضع للمعايير والضوابط المهنية اللازمة لضمان جودة الخدمات واستدامتها.

وأعرب الجانب البرازيلي عن تطلعه إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب المصري في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والمراهقين في البلدين.

وترأس الوفد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وضم كلًا من الدكتور أحمد سعدة، مدير صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وراندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الكتامي، مدير إدارة البرامج العلاجية والتأهيلية والدمج المجتمعي، والأستاذ مختار رمضان، مدير الإدارة القانونية وعضو الأمانة الفنية، وليلي الشريف، بمكتب مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.

وزارة التضامن الاجتماعي البرازيل التأهيل النفسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

حالة الطقس

أمطار تصل للغزارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

حد السحب اليومي

بعد قرار البنك المركزي الأخير.. اعرف حدود السحب اليومي من البنوك وATM

المستشار احمد الزند

رحيل المستشار أحمد الزند.. مسيرة حافلة بين القضاء والقانون.. موعد ومكان صلاة الجنازة

إيران وأمريكا

أول رد أمريكي على خطة الـ 7 أيام المقترحة من طهران

ترشيحاتنا

زراعة الأحواض بالنباتات

اتحضر للأخضر.. الجيزة تتوسع في زراعة النباتات المزهرة وحملات التجميل في إمبابة

جانب من الحدث

صندوق استصلاح الأراضي بالوادي الجديد يعلن مبادرة جديدة لزيادة فرص العمل بالقطاع الزراعي

وكيل الصحة بالغربية

صحة الغربية: تقديم 23 ألفًا و632 خدمة طبية للعاملين بالشركات والمصانع

بالصور

اختفاء الفئة الأعلى.. كيا تكشف عن تفاصيل السيارة K5 موديل ‎2027‎‏ ‏

كيا K5
كيا K5
كيا K5

لوك كاجوال .. إلهام شاهين تخطف الانظار بظهورها | شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

الإسكندرية تستقبل رياح الصليب..أولى نوات الخريف في نهاية سبتمبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بسبب مسمار.. نكسة جديدة لـ فولكس فاجن و السيارات الألماني

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

المزيد