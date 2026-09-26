وفد «التضامن» يطلع على التجربة البرازيلية في دعم وتأهيل الأطفال نفسيًا واجتماعيًا

أجرى وفد من وزارة التضامن الاجتماعي زيارة إلى دولة البرازيل، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجربة البرازيلية، باعتبارها إحدى الممارسات الفضلى في مجال الدعم والتأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال والمراهقين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

وتضمنت الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع قيادات الجهات الحكومية البرازيلية المعنية، وفي مقدمتها وزارات التنمية والمساعدة الاجتماعية والأسرة، والخارجية، والصحة، وحقوق الإنسان والمواطنة، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المحلية المعنية.

واطلع الوفد على السياسات العامة والنظم البرازيلية في مجال الصحة النفسية والدعم والتأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال والمراهقين، سواء للأطفال الذين يعيشون داخل أسرهم الطبيعية، أو الأطفال المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أو الأطفال في نزاع مع القانون.

وتقوم التجربة البرازيلية على شبكة متكاملة من الخدمات والتدخلات التي تربط الصحة النفسية بالعوامل الاجتماعية والأسرية والبيئية المحيطة بالطفل، فضلًا عن الاهتمام بعوامل الخطورة والتحديات التي قد تؤثر على الصحة النفسية للأطفال، وسبل الاكتشاف والتدخل المبكر.

كما أجرى الوفد المصري عددًا من الزيارات الميدانية للتعرف على نماذج تقديم الخدمات على أرض الواقع، شملت مراكز الرعاية النفسية والاجتماعية المتخصصة للأطفال والمراهقين (CAPSi)، إلى جانب وحدات الرعاية الصحية الأولية ووحدات خدمات الرعاية الاجتماعية، وذلك للاطلاع بصورة مباشرة على آليات تقديم الخدمات والتنسيق بين مختلف مكونات منظومة الرعاية.

وناقش الوفد مع الجانب البرازيلي النظم المطبقة لإعداد وبناء قدرات الكوادر والعاملين في هذا المجال، والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية في توسيع نطاق الوصول إلى الأطفال والمراهقين، وتقديم خدمات الإنصات والدعم والتوجيه المبكر، إلى جانب الإحالة إلى الخدمات المتخصصة عند الحاجة.

وتضمنت الزيارة جلسة حوارية حول التحديات الرقمية وسبل حماية الأطفال من مخاطر إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاستغلال الرقمي، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالإدمان الرقمي، والاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية، والمراهنات، وما قد يرتبط بذلك من آثار نفسية واجتماعية على الأطفال والمراهقين.

ومن جانبه، استعرض الوفد المصري رؤية وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير منظومة وطنية متكاملة لتقديم خدمات الدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي للأطفال والمراهقين، وفقًا للمعايير الدولية، بما يعزز التكامل بين خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية والصحة النفسية، ويراعي الاحتياجات المختلفة للأطفال، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا إلى الرعاية والدعم.

كما عرض الوفد التجربة المصرية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال، ومن بينها تدشين أول دبلوم مهني متخصص، في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة عين شمس، والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا لتقديم خدمات الدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي للأطفال والمراهقين.

وتضمنت الرؤية المصرية كذلك تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من المشاركة الفاعلة في تقديم خدمات الدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي، والاستفادة من انتشارها وقدرتها على الوصول إلى المجتمعات المحلية والفئات الأولى بالرعاية، في إطار منظومة متكاملة تخضع للمعايير والضوابط المهنية اللازمة لضمان جودة الخدمات واستدامتها.

وأعرب الجانب البرازيلي عن تطلعه إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب المصري في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والمراهقين في البلدين.

وترأس الوفد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وضم كلًا من الدكتور أحمد سعدة، مدير صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وراندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الكتامي، مدير إدارة البرامج العلاجية والتأهيلية والدمج المجتمعي، والأستاذ مختار رمضان، مدير الإدارة القانونية وعضو الأمانة الفنية، وليلي الشريف، بمكتب مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.