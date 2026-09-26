حارس مرمى أيرلندا يرفض مواجهة إسرائيل..ولاعبون يدرسون مقاطعة المباراة

تشهد مباراة أيرلندا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية حالة من التوتر، بعد إعلان حارس مرمى المنتخب الأيرلندي غافين بازونو عدم رغبته في المشاركة بالمباراة، مع تقارير عن تفكير لاعبين آخرين في اتخاذ موقف مماثل، وذلك على خلفية الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة «آيريش إندبندنت» أن بازونو أبلغ مسؤولي الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، صباح اليوم، قراره عدم المشاركة في المباراة، مشيرةً إلى أن موقفه جاء بسبب اعتراضه على إقامة اللقاء في هذا التوقيت.

وفي السياق ذاته، جرى تأجيل المؤتمر الصحفي للمنتخب الأيرلندي، الذي كان مقررًا عقده صباح اليوم، في اللحظات الأخيرة، كما تأجلت الحصة التدريبية للفريق التي كان من المقرر إقامتها في مدينة ديبريسين.

وتأتي هذه التطورات قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، وسط حالة من الجدل بشأن إقامة المباراة في ظل التطورات السياسية والإنسانية المرتبطة بالحرب في غزة.