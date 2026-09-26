الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف.. انخفاض الحرارة وأمطار متوسطة إلى غزيرة بمناطق حدودية

بدأت ملامح فصل الخريف في الظهور على حالة الطقس، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وظهور فرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق، بالتزامن مع توقعات بوجود فروق ملحوظة بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، ما يستدعي الانتباه إلى التغيرات الجوية خلال الفترة المقبلة.

انخفاض درجات الحرارة بسبب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن معظم محافظات الجمهورية ستشهد خلال هذا الأسبوع انخفاضًا في درجات الحرارة، نتيجة التأثر بكتل هوائية شمالية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ما يؤدي إلى حجب جزء من أشعة الشمس ويسهم في انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم.. أجواء حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا

وأوضحت منار غانم أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية، بينما تتراوح في محافظات الصعيد بين 32 و33 درجة.

وأشارت إلى استمرار الإحساس بالحرارة خلال ساعات النهار، نتيجة تأثير أشعة الشمس وارتفاع نسب الرطوبة في بعض الفترات، رغم الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالفترات السابقة.

في المقابل، يكون الانخفاض أكثر وضوحًا خلال ساعات الليل، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى في القاهرة إلى نحو 21 درجة مئوية، بينما تسجل المدن الجديدة نحو 20 درجة أو أقل، لتصبح الأجواء معتدلة خلال الليل وفي الساعات الأولى من الصباح.

ارتفاع طفيف في الحرارة الأسبوع المقبل

ولفتت المتنبئ الجوي إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل، لتتراوح درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار بين 33 و34 درجة مئوية، مع استمرار الفروق الحرارية بين ساعات النهار والليل.

وأكدت أن حالة الطقس ستظل مستقرة بشكل عام على معظم أنحاء الجمهورية خلال الأسبوع، مع استمرار ظهور بعض الظواهر الجوية على مناطق متفرقة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق حدودية

وأكدت منار غانم زيادة فرص سقوط الأمطار اليوم على المناطق الحدودية وأقصى غرب البلاد والصحراء الغربية، خاصة مناطق السلوم وسيدي براني وسيوة.

وأوضحت أن الأمطار قد تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على هذه المناطق، داعية المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق التي تشهد أمطارًا مؤثرة.

كما أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض السواحل المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا، مع استمرار اعتدال حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

تحذير من التسرع في ارتداء الملابس الخريفية الثقيلة

وحذرت المتنبئ الجوي من التسرع في الانتقال إلى ارتداء الملابس الخريفية الثقيلة، موضحة أن انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل لا يعني انتهاء الأجواء الصيفية خلال النهار.

وأشارت إلى أن المدن الجديدة والمناطق الصحراوية تشهد انخفاضًا أكبر في درجات الحرارة ليلًا مقارنة بالمناطق الأخرى، موصية خلال الفترة المقبلة بارتداء الملابس الصيفية ذات الأكمام، أو الاعتماد على طبقتين من الملابس بحسب طبيعة الطقس.

بداية أكتوبر موعد مناسب للتغيير التدريجي للملابس

ونصحت منار غانم بأن يكون الانتقال إلى الملابس الخارجية الخريفية بشكل تدريجي مع بداية شهر أكتوبر أو منتصفه، وذلك بسبب استمرار الفروق الواضحة بين درجات الحرارة خلال النهار والليل.

وأكدت أهمية متابعة نشرات الطقس بصورة مستمرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التغيرات الجوية المصاحبة لبداية فصل الخريف، واتخاذ الاحتياطات اللازمة في المناطق التي تشهد أمطارًا أو انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.