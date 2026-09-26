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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

باسم بهاء: «مستقبل وطن» يضع المواطن في مقدمة أولوياته.. ومبادراته نموذج للعمل الميداني

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب باسم بهاء، عضو مجلس النواب، أن حزمة المبادرات الخدمية التي أطلقها حزب مستقبل وطن، والتي يجري تنفيذها من خلال جولات ميدانية بعدد من المحافظات، تعكس نموذجًا متقدمًا للعمل الحزبي المرتبط باحتياجات المواطنين، وتؤكد أن خدمة المواطن تمثل جوهر العمل العام، وليست مجرد شعارات أو تحركات موسمية.

وقال «بهاء» إن ما يميز هذه المبادرات هو تنوعها واتصالها المباشر بالأولويات اليومية للأسر المصرية، بداية من التعليم والصحة، مرورًا بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، وصولًا إلى مساندة صغار المزارعين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وهو ما يجعل أثرها ممتدًا إلى شرائح مختلفة من المجتمع.

تطوير ورفع كفاءة المدارس الحكومية 

وأضاف عضو مجلس النواب أن قرار مضاعفة المستهدف من تجهيز العرائس ليصل إلى 3000 عروس يعكس توجهًا واضحًا نحو توسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب تحمل المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتطوير ورفع كفاءة المدارس الحكومية، وتنظيم القوافل الطبية وتوفير المستلزمات الطبية للمؤسسات الصحية، وهي ملفات تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وأشار «بهاء» إلى أن دعم المزارعين يحمل أهمية خاصة، لاسيما مع إعلان الحزب التكفل بسداد الديون المستحقة على المزارعين غير القادرين ممن لا تتجاوز مديونياتهم 10 آلاف جنيه، إلى جانب توفير أجهزة ري حديثة، مؤكدًا أن مساندة المزارع المصري تعني في الوقت نفسه دعم الإنتاج والحفاظ على قدرة الأسر الريفية على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

وشدد النائب باسم بهاء على أن قوة الأحزاب لا تُقاس فقط بحجم حضورها السياسي، وإنما بقدرتها على النزول إلى الشارع، والاستماع للمواطن، وتحويل احتياجاته إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن تجربة «مستقبل وطن» في هذه الجولات تقدم نموذجًا للعمل الميداني الذي يربط التنظيم الحزبي بالخدمة المجتمعية.

واختتم «بهاء» تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار هذه المبادرات وتوسعها في مختلف المحافظات يرسخ مفهوم «الحزب بين الناس»، ويعزز دور العمل الحزبي في مساندة جهود الدولة، خاصة عندما تكون الأولوية هي الوصول إلى المواطن الأكثر احتياجًا وتقديم دعم حقيقي يخفف عنه أعباء الحياة.

باسم بهاء مجلس النواب حزب مستقبل وطن مستقبل وطن

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