وزير الأوقاف ينعى المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق

ينعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف ، ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد الزند - وزير العدل الأسبق، الذي انتقل إلى جوار ربه، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وزير الاوقاف ينعي المستشار أحمد الزند

ويتقدم وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

في سياق آخر، شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف، في فعاليات الملتقى الفكري والثقافي الأول للسادة الأشراف، الذي نظمته نقابة الأشراف؛ احتفالًا بإصدار كتاب «النسب النبوي.. شرف ومسئولية» للمستشار الدكتور خالد محمد القاضي - رئيس محكمة استئناف القاهرة، بحضور نخبة من العلماء والقضاة والمفكرين والوزراء والسفراء وقيادات القوات المسلحة والشرطة وأعضاء مجلس النواب.

بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق الملتقى الفكري والثقافي الأول للسادة الأشراف

واستُهلت فعاليات الملتقى بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عاصم السعيد، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ نقابة السادة الأشراف.

وأكد محمود الشريف، أن الملتقى يمثل بداية لسلسلة من اللقاءات الفكرية والثقافية الدورية، التي تستضيف كبار العلماء والمفكرين والمثقفين؛ لمناقشة القضايا التي تهم الوطن والمجتمع، ورفع ما يخرج عنها من توصيات ورؤى إلى الجهات المعنية.

وأوضح أن الانتساب إلى آل البيت النبوي الشريف شرف ومسئولية وأمانة، مؤكدًا أن تاريخ آل البيت في مصر حافل بالوطنية وحب الوطن.

ودعا نقيب الأشراف إلى إحياء «مسيرة آل البيت وصحابة سيدنا رسول الله ﷺ إلى مصر»، باعتبارها أحد الروافد المهمة للتعريف بتاريخ مصر ومكانتها، بما يتكامل مع مسيرة العائلة المقدسة، ويؤكد للعالم رسالة مصر في السلام والمحبة والتعايش.

وأعرب رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن بالغ شكره لنقيب السادة الأشراف على استضافة الملتقى وإطلاق كتابه من رحاب النقابة، مؤكدًا أن الكتاب يتناول النسب النبوي الشريف باعتباره شرفًا ومسئولية، ويعرض جوانب من القدوة النبوية العظيمة، ومحبة آل البيت، وضرورة الاقتداء بقيمهم وأخلاقهم.

وقدم المستشار الدكتور خالد محمد القاضي هدية تذكارية إلى نقيب الأشراف؛ تقديرًا لجهوده في خدمة نقابة السادة الأشراف، ودعمه للأنشطة والفعاليات الفكرية والثقافية، وإسهاماته في ترسيخ قيم المحبة والتواصل وخدمة الوطن.

وأكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الملتقى يمثل فعالية فكرية وثقافية مهمة؛ لما يتيحه من اجتماع رموز الفكر والعلم ورجال الدولة وقيادات المؤسسات الدينية والإعلاميين والأكاديميين والبرلمانيين، للمذاكرة والحوار وطرح القضايا التي تمس الواقع والمجتمع، وجمع شمل أبناء الوطن على قيم أهل البيت النبوي من البر والصلة والتعاون.

وأشاد وزير الأوقاف بفكرة انعقاد الملتقى بصورة ربع سنوية، معلنًا دعمه لأنشطته وما يخرج عنه من أفكار ورؤى وفعاليات تعود بالنفع على الوطن، ومهنئًا المستشار الدكتور خالد محمد القاضي بإصدار كتابه «النسب النبوي.. شرف ومسئولية»، مشيرًا إلى أن الكتاب والعلم يمثلان رمزًا جامعًا لهذا اللقاء.

وتناول فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي - أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، مكانة آل البيت النبوي الشريف وحقوقهم، مؤكدًا أن محبة آل البيت والاقتداء بأخلاقهم وقيمهم جزء أصيل من المنهج الوسطي الذي ترسخ في وجدان المصريين.

وأكد فضيلة الشيخ جابر البغدادي، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية ببني سويف، أن شرف الانتساب إلى آل البيت يحمّل صاحبه مسئولية أخلاقية ووطنية، وأن يكون نافعًا للناس، جامعًا للكلمة، ومجسدًا لقيم الرحمة والكرم وخدمة الوطن، مشددًا على خصوصية الهوية المصرية في محبتها لآل البيت والصحابة جميعًا.

واختُتمت فعاليات الملتقى بالنشيد الوطني بمشاركة الحضور، تعبيرًا عن محبتهم لمصر واعتزازهم بوطنهم.

شهد الملتقى حضور: المستشار فاروق سلطان - رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، عضو المجلس الأعلى لنقابة السادة الأشراف؛ والمستشار محمود العطار - نائب رئيس مجلس الدولة، عضو المجلس الأعلى لنقابة السادة الأشراف؛ والأستاذ الدكتور صفاء الصافي - وزير العدل العراقي الأسبق؛ والشريف الدكتور فهد جبريني - مستشار الجالية السورية في مصر؛ والدكتورة سحر نصر، عضو مجلس الشيوخ - أمين بيت الزكاة والصدقات المصري؛ والسفيرة مشيرة خطاب - وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ واللواء الدكتور فوزي فيود - مساعد رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق؛ والأستاذ الدكتور سامي الشريف - الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية؛ والأستاذ الدكتور إبراهيم الشربيني - رئيس جامعة زويل؛ والأستاذ مصطفى بكري - عضو مجلس النواب؛ وفضيلة الشيخ فؤاد عبد العظيم - وكيل وزارة الأوقاف سابقًا؛ وفضيلة الشيخ محمد الكيلاني - رئيس المساجد الحكومية والأهلية بالأوقاف سابقًا، وعدد من قيادات وضباط القوات المسلحة والشرطة، ونخبة من العلماء والقضاة والمفكرين والأكاديميين والإعلاميين.