قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف.. انخفاض الحرارة وأمطار متوسطة إلى غزيرة بمناطق حدودية
الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن
زمن الأونروا انتهى.. مسؤول بمجلس السلام يثير الجدل بـ إلغاء دور الوكالة
ضبط شخص استعان بزوجته وأخرين للتعدى على شقيقه بسلاح أبيض في الجيزة
الاستثمار: نعمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع 90 جهة حكومية
رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر
السلطات الروسية: مقتل 7 في هجمات أوكرانية على لوجانسك وزابوروجيا
وزير الآثار: نركز على بناء قطاع سياحي مرن قادر على حماية البيئة والتراث
وفد «التضامن» يطلع على التجربة البرازيلية في دعم وتأهيل الأطفال نفسيًا واجتماعيًا
مصطفى سعد ميسي: لم أحصل على فرصتي كاملة في الأهلي
سرقة بيانات شخصية وحساسة.. مجموعة هاكرز تسطو على سجلات موظفي FBI
مسؤول إيراني يهدد بالرد على الحظر الجوي: «سنجلب عليهم كارثة تجعلهم يندمون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار واليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 25 سبتمبر 2026

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات مساء اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، على مستوى السوق الرسمية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، لتحافظ العملات على مستوياتها المسجلة في آخر تعاملات مصرفية. وتؤكد بيانات منشورة مساء اليوم استقرار الدولار عند 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع، واليورو عند 58.78 جنيه للشراء و59.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو 58.78 جنيه للشراء، و59.08 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 68.36 جنيه للشراء، و68.70 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سجل سعر الفرنك السويسري 62.49 جنيه للشراء، و62.68 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي اليوم

بلغ سعر الكرون الدنماركي 7.86 جنيه للشراء، و7.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم

سجل سعر الدولار الكندي 36.62 جنيه للشراء، و36.73 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي اليوم

بلغ سعر الكرون السويدي 5.22 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني اليوم

وصل سعر 100 ين ياباني إلى 32.57 جنيه للشراء، و32.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

سجل سعر الدولار الأسترالي 36.35 جنيه للشراء، و36.45 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

بلغ سعر اليوان الصيني 7.70 جنيه للشراء، و7.72 جنيه للبيع.

استقرار أسعار العملات الأجنبية

وتحافظ أسعار العملات الأجنبية على مستوياتها الحالية بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، على أن تكون التحديثات الجديدة مع استئناف التعاملات المصرفية بعد انتهاء الإجازة. وتظهر بيانات أخرى منشورة في اليوم نفسه فروقًا طفيفة في بعض العملات بحسب توقيت التحديث ومصدر السعر، وهو أمر مرتبط بتحديثات أسعار الصرف خلال اليوم.

العملات الأجنبية اليورو الجنيه الاسترلينى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

حالة الطقس

أمطار تصل للغزارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

حد السحب اليومي

بعد قرار البنك المركزي الأخير.. اعرف حدود السحب اليومي من البنوك وATM

المستشار احمد الزند

رحيل المستشار أحمد الزند.. مسيرة حافلة بين القضاء والقانون.. موعد ومكان صلاة الجنازة

إيران وأمريكا

أول رد أمريكي على خطة الـ 7 أيام المقترحة من طهران

ترشيحاتنا

البنك الرئيسي في رواندا

البنك الرئيسي في رواندا ينضم إلى شبكة المدفوعات الدولية الصينية

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

وزيرة الإسكان تصدر قرارات بإزالة مخالفات بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالي

جانب من الحدث

«حياة كريمة».. وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي بـ4 محافظات

بالصور

الإسكندرية تستقبل رياح الصليب..أولى نوات الخريف في نهاية سبتمبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بسبب مسمار.. نكسة جديدة لـ فولكس فاجن و السيارات الألماني

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

قوة أكبر بسعر أقل .. تعرف على سوبارو الجديدة من إمبريزا 2027

سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027

بأقل الأسعار.. تفاصيل مزاد سيارات وموتوسيكلات الجمارك

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

المزيد