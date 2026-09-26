الدولار واليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 25 سبتمبر 2026

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات مساء اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، على مستوى السوق الرسمية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، لتحافظ العملات على مستوياتها المسجلة في آخر تعاملات مصرفية. وتؤكد بيانات منشورة مساء اليوم استقرار الدولار عند 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع، واليورو عند 58.78 جنيه للشراء و59.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو 58.78 جنيه للشراء، و59.08 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 68.36 جنيه للشراء، و68.70 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سجل سعر الفرنك السويسري 62.49 جنيه للشراء، و62.68 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي اليوم

بلغ سعر الكرون الدنماركي 7.86 جنيه للشراء، و7.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم

سجل سعر الدولار الكندي 36.62 جنيه للشراء، و36.73 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي اليوم

بلغ سعر الكرون السويدي 5.22 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني اليوم

وصل سعر 100 ين ياباني إلى 32.57 جنيه للشراء، و32.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

سجل سعر الدولار الأسترالي 36.35 جنيه للشراء، و36.45 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

بلغ سعر اليوان الصيني 7.70 جنيه للشراء، و7.72 جنيه للبيع.

استقرار أسعار العملات الأجنبية

وتحافظ أسعار العملات الأجنبية على مستوياتها الحالية بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، على أن تكون التحديثات الجديدة مع استئناف التعاملات المصرفية بعد انتهاء الإجازة. وتظهر بيانات أخرى منشورة في اليوم نفسه فروقًا طفيفة في بعض العملات بحسب توقيت التحديث ومصدر السعر، وهو أمر مرتبط بتحديثات أسعار الصرف خلال اليوم.