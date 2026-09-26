قتلت أمها وقطعتها.. اليوم أولى جلسات محاكمة محامية في الإسكندرية

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة محامية متهمة بقتل والدتها داخل مسكنهما بمنطقة سيدي بشر، وتقطيع جثمانها إلى أجزاء، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال والفحص عُثر على جثمان المجني عليها داخل المسكن، فيما كشفت التحريات عن اتهام ابنتها بارتكاب الواقعة وتقطيع الجثمان، ووضع الرأس داخل الثلاجة.

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات، ووجهت إليها اتهامات تتعلق بقتل والدتها، فيما أمرت بإجراء الفحوص والتقارير الطبية والجنائية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت المتهمة قد خضعت لفحص طبي نفسي، وانتهى التقرير الطبي، وفق ما أوردته التحقيقات، إلى عدم وجود اضطراب نفسي أو عقلي يؤثر على إدراكها أو إرادتها وقت ارتكاب الواقعة.

وتنظر المحكمة القضية اليوم، وسط ترقب لما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من قرارات وإجراءات قانونية.