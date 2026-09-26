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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى سعد ميسي: لم أحصل على فرصتي كاملة في الأهلي

ميسي
ميسي
ياسمين تيسير

شدد مصطفى سعد ميسي لاعب زد الحالي والأهلي السابق، على أن النادي الأهلي نادي كبير وعريق ويمتلك لاعبين دوليين على أعلى مستوى، مؤكدًا: ما حدث الموسم الماضي ليس بسبب جودة اللاعبين، لكن بسبب غياب الانسجام والتناغم والربط بين المدرب واللاعبين، وتراجع المستوى شيء وارد تمامًا في أكبر الأندية وأقواها.

وتابع "ميسي" ، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أوضة اللبس هي أهم ما في الفريق، لأنها مرآة عاكسة لكل ما يحدث داخل الفريق، كل اللاعبين كبار ومحترمين ولا أحد يريد أن يظهر بشكل غير جيد، بالعكس الجميع يريد الظهور بأفضل صورة، مهما كان اسمه وما حققه.

وأضاف لاعب الأهلي السابق: إمام عاشور لاعب كبير جدًا، صاحب إمكانيات وقدرات كبيرة مع النادي والمنتخب، وتجديد تعاقده مع الأهلي مكسب كبير للاعب والنادي.

وواصل: بن شرقي لاعب مهم جدًا في الأهلي وكلنا شاهدنا مساهماته التهديفية ودوره الكبير مع الفريق الموسم الماضي، والفرق الكبيرة لا تتأثر برحيل أي لاعب بسبب جماهيرها، ونادي الزمالك خير دليل الموسم الماضي والموسم الحالي.

واختتم مصطفى سعد ميسي حديثه: لم أحصل على فرصتي في النادي الأهلي، لم ألعب أصلًا، يمكن بسبب صغر سني أو لظروف ما، لكن ما حدث هي تدابير الله عز وجل، وهي الأفضل والأحسن لي، والتوفيق من عدمه بيد الله.

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